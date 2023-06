Milionário revela 3 GASTOS que você jamais deve ter para ficar rico

Ficar rico é o sonho de muitas pessoas, e isso é inegável. Porém, nem todas as pessoas de fato conseguem ver esse sonho se realizar, e isso pode acontecer por conta da junção de vários fatores.

A falta de educação financeira, somada à falta de orientação e de inspiração, por exemplo, faz com que a riqueza se mantenha cada vez mais longe.

Porém, agora, durante a leitura deste artigo, esta realidade começará a mudar: a seguir estão listados todos os gastos que um milionário deixou de lado, para construir sua tão sonhada fortuna.

Ficar rico é mais fácil quando o foco está nos gastos certos | Imagem: Tyler Harris / unsplash.com

Surge um novo milionário

Jonathan Sanchez iniciou uma jornada com o objetivo de não só ficar rico, mas, também, conseguir ser o primeiro milionário declarado do seu núcleo familiar. E a ideia era chegar a esta conquista por meio da renda passiva, sendo que esta deveria ser gerada especificamente por meio das finanças pessoais e dos investimentos imobiliários.

Uma vez estabelecida uma base muito sólida no que diz respeito aos fluxos de sua renda passiva, Sanchez viu surgir uma transformação única em sua vida: ele conseguiu deixar sua carga de trabalho muito menor e passar mais tempo com seus familiares.

E a filosofia por trás disso tudo é muito simples, e não está focada em comprar somente coisas baratas ou gastar menos: está ligada, principalmente, ao fato de evitar desperdícios e de ser mais intencional.

Os gastos que quem quer ficar rico deve evitar, segundo Jonathan Sanchez

Com base na perspectiva acima apresentada existem simplesmente 3 gastos que Sanchez jamais teria (pelo menos não com o próprio dinheiro).

E são gastos que, por sinal, também devem ser evitados por quem realmente pretende ficar rico.

São eles:

1. Os gastos voltados à compra de carros novos

A abordagem ligada à compra de carros deve ser sempre consciente, de acordo com Sanchez, uma vez que os veículos, de modo geral, perdem valor logo nos primeiros anos de uso.

Essa perda representa mais de 50% do valor do bem, em apenas 5 anos. Logo, não haveria uma justificativa plausível para investir uma quantia consideravelmente alta em algo que valerá muito menos em um tempo consideravelmente curto.

2. Os gastos relacionados à compra de comida em excesso

A abordagem voltada para as compras no supermercado também deve ser muito consciente: o novo milionário, por sinal, é cuidadoso ao preparar a lista do que precisa ser comprado, além de sempre considerar preparar refeições com os produtos que já se encontram em sua casa.

O desperdício de alimentos também é evitado ao máximo: as sobras sempre são aguardadas para o consumo no dia seguinte.

Por fim, quando vai a restaurantes e não come toda a comida, Sanchez sempre considera levar o que sobrou da refeição para a sua casa. Pode parecer algo muito inusitado, considerando o cenário do cliente, mas de fato é o tipo de pensamento que quem quer ficar rico deve ter.

3. Os gastos com as comprar de produtos de qualidade ruim

Jonathan Sanchez compreende que, a longo prazo, não vale a pena focar na economia e deixar a qualidade de lado.

Por isso, quando vai comprar itens muito específicos, como geladeiras e colchões, e sempre faz uma ampla pesquisa e analisa cada produto que lhe chama a atenção. Por fim, sua escolha sempre inclui aqueles bens mais duráveis e que não exigiram substituição tão cedo.

