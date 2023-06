Governo garante acesso a remédio de GRAÇA para quem tem Bolsa Família

Desde a transição entre os governos que aconteceu no início de 2023, várias novidades foram anunciadas, principalmente, para a população mais humilde. E a mais recente é acerca de remédios gratuitos para a população brasileira, ao todo, cerca de 40 fármacos serão disponibilizados por intermédio do programa Farmácia Popular. Isso é um marco na história da saúde pública no Brasil, uma vez que muitas pessoas não terminam seus tratamentos por falta de dinheiro para comprar os medicamentos, saiba tudo sobre o programa.

Novo programa irá fornecer remédios gratuitos para beneficiários do Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefício será vinculado ao Bolsa Família

A novidade foi anunciada durante um evento, que ocorreu em Recife, onde o presidente Lula informou para os ouvintes várias informações sobre o programa social citado, mas as principais, são que ele será liberado para os beneficiários do Bolsa Família e para aldeias indígenas.

De acordo com Lula, o sistema do programa irá identificar os usuários, sem a necessidade de um novo cadastro. Então, é somente ir na farmácia munido da receita médica e resgatar o remédio. O presidente disse em sua fala que isso é de suma importância, pois: “Ninguém vai ao médico para pegar um diagnóstico. Ninguém vai ao médico para pegar apenas a receita. A gente vai ao médico porque a gente quer o diagnóstico, a gente quer a receita e a gente quer comprar o remédio para curar o diagnóstico dado pelo médico”.

Todos os remédios serão gratuitos?

Não, nem todos os medicamentos são gratuitos. Por exemplo, o cidadão vai até uma UPA pois está com dores no peito, o médico vai avaliar o caso e se ele perceber que não é algo tão urgente, ele irá apenas receitar um medicamento e liberar o paciente.

Caso o medicamento receitado esteja dentro da lista dos 40 que serão disponibilizados de maneira gratuita, a pessoa poderá ter acesso a ele sem precisar pagar mais nada, então, o tratamento todo será ‘patrocinado’ pelo Governo. Contudo, pode ser que o medicamento não esteja na lista dos gratuitos.

Se ele não estiver na lista dos gratuitos, pode ser que esteja na lista dos medicamentos que contam com um desconto de 90%, isso já ajuda bastante. Em um medicamento de R$ 100, o beneficiário iria pagar apenas R$ 10, por exemplo.

Principais medicamentos da lista

Há alguns medicamentos que já estavam na lista anterior e outros que são novidades, a saber:

Anticoncepcionais;

Tratamento para Doença de Parkinson;

Controle do colesterol;

Controle da rinite;

Fraldas geriátricas.

Além disso, ainda há os medicamentos que já eram oferecidos anteriormente, para o tratamento da asma, diabetes e hipertensão. Lembrando que essas doenças crônicas citadas, necessitam que o paciente esteja sempre fazendo o seu tratamento, senão, o caso pode se agravar e evoluir até mesmo para um óbito.

Para receber os medicamentos, basta ir até uma farmácia conveniada e apresentar os documentos oficiais e a receita médica. Já no caso das fraldas geriátricas, é preciso que o médico dê um laudo comprovando que o paciente precisa usar o produto.