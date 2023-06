More no CANADÁ para estudar; aprenda como conseguir uma bolsa

Quer estudar no Canadá? Estudantes internacionais que desejam buscar uma educação superior no Canadá agora têm uma oportunidade única na Fleming College, uma das instituições de ensino mais renomadas do país. A Fleming College está lançando uma série de bolsas de estudo, disponíveis para pessoas de todo o mundo, em uma variedade de áreas de estudo.

Estudar no Canadá é uma oportunidade incrível para os alunos que desejam expandir seus horizontes acadêmicos. Foto: divulgação

Bolsas para estudar no Canadá

Conhecida por suas boas universidades, o Canadá é um destino popular para intercambistas. A Fleming College é uma das instituições educacionais que contribuem para essa reputação. Fundada em regiões mais remotas e agora com três campi, a universidade foi pioneira na oferta de oportunidades educacionais para estudantes nessas áreas. A Fleming College oferece cursos nas áreas de tecnologia da informação, recursos naturais e ciências ambientais, comércio, saúde, desenvolvimento comunitário, justiça, artes e design.

Um dos aspectos distintivos da Fleming College são os laboratórios e estúdios disponíveis para os alunos, permitindo que eles tenham uma experiência de aprendizado prática e próxima ao que encontrariam no mercado de trabalho. Este é um exemplo do compromisso da universidade em oferecer uma educação de qualidade e relevante para seus alunos.

As bolsas de estudo oferecidas pela Fleming College são lançadas anualmente, com cada rodada apresentando diferentes critérios de elegibilidade. Para explorar estas oportunidades, os estudantes devem visitar o site da Fleming College e buscar mais detalhes.

Tipos de bolsas

A universidade disponibiliza três tipos de bolsas: a “Latin America Academic Excellence Entry Scholarship”, a “Global Merit Based International Student Scholarship” e a “Global English As A Second Language Bridge Entry Scholarship”.

A primeira bolsa é direcionada a estudantes de universidades da América Latina. Para se candidatar, os estudantes devem apresentar um score mínimo de 6.5 no IELTS, que é equivalente a 58-60 no TOEFL ou 59-64 no PTE Academic. Estes são testes de proficiência em inglês. Além disso, os candidatos devem ter um GPA mínimo de 75% no histórico escolar. O valor desta bolsa é de até C$ 1.250.

A segunda bolsa é concedida na forma de um desconto na taxa de matrícula, que pode variar de C$ 500 a C$ 2.000. Não é necessário se inscrever previamente para esta bolsa. Se o estudante for selecionado, será contatado pelo Escritório de Educação Internacional da universidade.

A terceira bolsa, de C$ 1.000, é destinada a estudantes que concluíram o nível básico do programa English as a Second Language Bridge (ELB). No entanto, essa bolsa só é aplicável para o segundo semestre dos cursos, o que significa que o desempenho do aluno no primeiro semestre será levado em consideração.

Essas bolsas de estudo representam uma excelente oportunidade para estudantes internacionais que desejam estudar no Canadá. Elas demonstram o compromisso da Fleming College em atrair estudantes talentosos de todo o mundo e em fornecer uma educação de alta qualidade e acessível a todos.

