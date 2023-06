Lista ampla do Bolsa Família paga R$ 1.160; veja se você recebe

Lista ampla do Bolsa Família – A partir da próxima semana, os beneficiários do Bolsa Família receberão os pagamentos do mês de junho de maneira antecipada. Com a confirmação dos novos valores aprovados para o programa, as famílias que atendem aos requisitos poderão receber até R$ 1.160. Neste artigo, detalharemos todas as novidades acerca desses pagamentos.

Como consultar a lista do Bolsa Família

O Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, confirmou que a liberação das parcelas do Bolsa Família de junho começará de maneira antecipada no sábado, dia 17. De acordo com as informações divulgadas pelo governo, os beneficiários poderão receber valores superiores graças aos acréscimos recentemente aprovados para o programa.

Junho marca o primeiro mês em que ocorrerá o pagamento integral do Bolsa Família, com todos os adicionais liberados para depósito. Isso inclui o Benefício Primeira Infância, o Benefício Variável Familiar e o Benefício de Renda de Cidadania.

No que diz respeito ao Benefício de Renda de Cidadania, uma parcela de R$ 142 é liberada para cada membro da família beneficiada pelo Bolsa Família. Assim, por exemplo, uma família de cinco pessoas tem garantido o recebimento de R$ 710 através desse benefício.

Os acréscimos do Benefício Primeira Infância e do Benefício Variável Familiar representam uma importante fonte adicional de renda. No primeiro caso, cada criança de até seis anos receberá R$ 150. Já o segundo, prevê a liberação de uma parcela de R$ 50 para cada um dos seguintes grupos: lactantes, gestantes e jovens entre sete e dezoito anos incompletos.

Considerando, por exemplo, uma família de cinco pessoas com duas crianças de até seis anos, uma mulher em processo de lactação e grávida, e um jovem entre sete e dezessete anos, o cálculo dos benefícios seria o seguinte: R$ 142 por integrante, somando-se a isso R$ 300 do Benefício Primeira Infância e R$ 150 do Benefício Variável Familiar completo.

Ao somar todos esses valores, teríamos uma parcela do Bolsa Família de R$ 710, mais R$ 450 dos benefícios adicionais, totalizando R$ 1.160 para o mês de junho.

Regras de recebimento

As regras para o recebimento do Bolsa Família estipulam que a parcela de R$ 142 será liberada para todos os beneficiários do programa que estejam em dia com suas obrigações. Para serem elegíveis ao benefício, as famílias devem possuir renda per capita mensal de até R$ 218 e manter seus dados atualizados no Cadastro Único, garantindo assim o funcionamento adequado das políticas públicas.

Além disso, novos benefícios adicionais estão confirmados e serão pagos em junho juntamente com a parcela padrão do Bolsa Família. Esses incluem o Benefício Primeira Infância, que liberará uma parcela de R$ 150 para cada criança de até seis anos, o Benefício Variável Familiar, que concederá uma parcela de R$ 50 para mulheres gestantes, lactantes e jovens entre sete e dezoito anos incompletos, o Benefício Extraordinário de Transição e o Auxílio Gás, que será retomado após dois meses de interrupção.

Este aumento significativo na parcela do Bolsa Família para o mês de junho demonstra o compromisso do governo em oferecer um maior apoio financeiro às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Esta medida, sem dúvida, será um alívio para muitas famílias que dependem desses recursos para satisfazer suas necessidades básicas.

