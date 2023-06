Boa notícia! O WhatsApp lançou uma nova atualização nesta última quinta-feira, 8, que irá facilitar a vida de muitas pessoas. Denominada como ‘CANAIS’ será possível criar uma espécie de transmissão cujo será possível disponibilizar textos, imagens e outras mídias. O grande diferencial é que será isento de qualquer interação direta com o outro usuário. Entenda como funciona e como isso pode ser útil no dia a dia.

WhatsApp entenda como usar e para que servem os novos CANAIS | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O que muda na atualização?

Por mais que tenha tido outras mudanças, nessa atualização do WhatsApp o principal recurso inserido foi a ferramenta de canais. Visto que de semelhante modo ao Telegram, será possível compartilhar mídias com outros usuários sem uma interação direta.

Com essa atualização a aparência do WhatsApp foi alterada. Migrando algumas ferramentas para a aba inferior. Isso possibilita que os usuários consigam navegar com muito mais facilidade usando apenas uma das mãos. A Meta está tentando tornar a aparência do aplicativo mais dinâmica.

Portanto, cada vez mais a aplicação ficará semelhante à versão para iOS. Muitos usuários inclusive usam launcher, a fim de deixar ambas versões de maneira bastante parecida. Entretanto, não foi somente a aparência que mudou.

Como funciona o novo recurso?

O novo recurso do WhatsApp já está disponível para algumas pessoas. Pode ser visto na aba de atualizações. Nesta aba pode ser visto tanto a nova atualização como tudo referente as comunidades do WhatsApp. Lembrando que este recurso é uma “cópia” do Telegram.

No bom sentido. Sendo possível enviar mídias, criar enquetes, etc. A atualização já está presente nas versões betas há algum tempo. O termo até então que seria usado seria “Newsletter”. Entretanto, por questões internas acabou sendo alterado.

O intuito é promover informações diárias, bem como uma espécie de boletim informativo. É direcionado para empresas, equipes e criadores de conteúdos. Podendo criar uma espécie de lista de leads. Pode ser usado tanto para fins comerciais quanto informativo.

É comum encontrar inúmeras comunidades em forma de canais no Telegram. O que difere dos grupos é a sua privacidade. Tornando-se um dos principais diferenciais do novo recurso.

Privacidade dos canais é divulgada

A Meta informa que um dos pilares da sua aplicação é a privacidade. Haja vista que todas as suas mensagens são criptografadas de ponta a ponta. Sequer a empresa tem acesso as mensagens enviadas. Seja vídeos ou músicas. Portanto, veja algumas medidas de segurança:

Os membros do canal não poderão ver os números dos outros participantes;

O histórico de mensagens serão deletados após 30 dias;

Os administradores do canal poderão optar por suspender a possibilidade de prints e encaminhamentos;

Portanto, o novo recurso do WhatsApp já está disponível em alguns países. Bem como Singapura e Colômbia. Nos próximos meses a novidade irá chegar aos demais países, incluindo a nação brasileira. Tudo indica que a nova funcionalidade será de bom grado aos usuários do aplicativo.