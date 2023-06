TRAIR em sonho pode ser considerado traição de verdade?

Sonhar significa viver algo repleto de simbolismo e de mistérios, e que não raramente serve como um verdadeiro veículo de expressão para o nosso inconsciente. Inclusive, não é difícil alguém trair em sonho, o que definitivamente causa imensa preocupação e uma sensação no mínimo estranha, assim que a pessoa acorda.

Mas será que um sonho desta natureza de fato pode indicar uma traição na vida real, ou mesmo a intenção de que tal traição aconteça?

Este, sem dúvidas, é um questionamento recorrente para muitas pessoas, e o artigo a seguir foi criado para entregar todas as respostas.

Trair em sonho pode deixar qualquer pessoa preocupada | Imagem: Pablo Heimplatz / unsplash.com

O que saber a respeito de trair em sonho

Trair em sonho pode ser algo realmente perturbador, seja para quem tem o sonho ou mesmo para o parceiro, caso tenha conhecimento dele. Afinal, a traição que ocorre de forma onírica não é real, mas os sentimentos que ela desperta são palpáveis e intensos.

Mas, afinal: o que os sonhos deste tipo significam?

Ocorre que ter um sonho desta natureza não é algo que precise ser encarado como um desejo oculto. Pelo menos não necessariamente.

Os sonhos, de modo geral, manifestam as emoções que estão acumuladas, bem como experiências e ansiedades, mas não chegam a ter uma relação direta com aqueles desejos que estão reprimidos. Em resumo, eles são uma espécie de espaço seguro, no qual situações e cenários podem ser explorados, mas isso não significa que a pessoa que sonha queira viver tudo isso na vida real.

Pode-se dizer que quem sonha que trai não quer ser infiel. Porém, é sempre válido tentar analisar os detalhes do sonho em questão, pois eles poderão mostrar que o relacionamento está passando por problemas.

Esta análise, por sua vez, deve acontecer com base em 3 fatores: com que frequência o sonho acontece, qual o estado emocional que se mostra no sonho e quem é a outra pessoa que se faz presente.

A infidelidade pode não existir, mas a atração sim

“Se animar” com a infidelidade dentro de um sonho pode simplesmente indicar que, na vida real, existe certa atração sexual pela pessoa com a qual sonhou. Mas, claro: uma coisa é fantasiar. E outra, bem diferente, é de fato trair. E o significado de cada sonho sempre irá variar, a depender de quem o protagoniza.

Trair em sonho também pode mostrar a necessidade de reacender a paixão na vida real com o companheiro: sonhar com traição pode ser a forma de o inconsciente mostrar a insatisfação com os rumos que o relacionamento tem tomado.

Dentro deste contexto há ainda outro ponto importante:

Caso a pessoa sinta prazer durante este sonho, pode significar que ela, de forma reprimida, pensa em realmente trair. Logo, não havendo a correta análise do sonho em si, a infidelidade pode vir a acontecer também fora dele.

Em resumo, portanto, pode-se dizer que trair em sonho não necessariamente mostra o interesse pela infidelidade. Porém, este tipo de sonho pode ser resultados de questões que ainda não foram resolvidas, e ignorar este fato pode levar a grandes problemas dentro de um relacionamento.

