WhatsApp permite ENCONTRAR qualquer pessoa conectada ao aplicativo

Há um pouco mais de 10 anos, foi lançado um aplicativo que viria revolucionar a maneira na qual as pessoas trocam mensagens: o WhatsApp. Por ele, é possível se comunicar com usuários que estejam no outro lado do globo em questão de segundos. Mas o que nem todos sabem, é que por intermédio do aplicativo em questão, é possível saber a localização de outras pessoas, a funcionalidade não é amplamente divulgada pois pode ser perigosa para algumas pessoas, entenda

WhatsApp acaba de lançar uma super novidade, confira | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual o diferencial do WhatsApp?

No mercado existem outros mensageiros, entretanto, o que mais se destaca é o WhatsApp, muitos tentam entender o motivo disso, não há de fato uma ‘receita mágica’ para definir a razão por tamanha disparidade, mas alguns fatores são levados em consideração, a saber:

Rapidez na entrega das mensagens;

Compatibilidade com vários dispositivos;

Possibilidade de enviar vários tipos de mídias;

Ligações de voz e de vídeo pelo aplicativo.

Além disso, todos os meses inúmeras atualizações chegam ao aplicativo, para torná-lo ainda melhor de se usar por todos. Principalmente, atualizações inerentes à segurança das mensagens e criptografia de ponta.

É possível saber a localização de alguém via WhatsApp?

Sim, é totalmente possível saber a localização de outro usuário via WhatsApp, graças a essa funcionalidade que foi implementada vários comércios conseguiram agilizar ainda mais suas entregas, pois é possível saber a localização exata da pessoa, basta que ela compartilhe com você.

Mas a funcionalidade também serve para casos mais extremos, como quando alguém vai viajar para uma cidade distante encontrar alguém, usando o compartilhamento de localização via MAPS, é possível você sair do seu local de partida até o local de chegada sem ter dúvidas sobre o caminho.

Ou então, quando você tem um encontro com algum ‘estranho’ e quer deixar as pessoas cientes de onde você está, para caso algo ruim aconteça, basta que você compartilhe sua localização em tempo real com seus contatos que durante um período estabelecido, eles saberão todos os seus passos.

Há como saber a localização de alguém sem que ela saiba?

Na teoria não, mas usando alguns métodos têm como saber essa informação. Lembrando que sempre é importante respeitar a privacidade dos demais, uma vez que isso é de suma importância para o bem estar de todos. Contudo, se for uma situação de extrema urgência, você pode optar por algumas estratégias.

A primeira, é se a pessoa for próxima de você, é possível que você pegue o celular dela escondido ou peça emprestado e de maneira rápida e ágil compartilhe a localização dela com algum contrato (no caso, você).

Já a segunda maneira, é por um aplicativo externo, a saber, o Kids Guard Pro, todavia, para ter acesso a ele, é preciso efetuar um certo investimento financeiro para comprar sua licença. Mas de todas as alternativas citadas, a melhor é a pessoa compartilhar a localização com você por vontade própria.