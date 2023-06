Alerta: seu WhatsApp pode estar sendo VIGIADO; veja como descobrir

Hoje em dia, o Whatsapp é ferramenta crucial para comunicação. Ninguém vive sem ele. Só que preciso ter cuidado ao compartilhar senhas de banco, fotos íntimas ou qualquer outro dado sigiloso. Suas conversas podem estar sendo vigiadas sem que você desconfie. Por isso, é importante ficar alerta.

Como o Whatsapp possibilita que seus usuários se conectem em mais de um dispositivo, como o celular e o computador no caso do Whatsapp Web, é muito fácil acessarem sua conta e terem acesso às mensagens enviadas pelo aplicativo.

Descubra aqui se o seu Whatsapp está sendo monitorado por outra pessoa.

Saiba aqui se seu Whatsapp está sendo vigiado. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Descubra se seu Whatsapp está sendo espionado

Saiba aqui se seu Whatsapp está sendo vigiado através das dicas abaixo.

Whatsapp web ativo

Se você não tem o costume de acessar o Whatsapp Web, mas ele está ativo, é um sinal para você ficar em alerta. Alguém pode estar acessando-o. Cuidado!

Para tirar a dúvida e ficar com a consciência tranquila, basta clicar em “ajustes”, escolher a opção “Whatsapp web” e verificar a lista de aparelhos com sessões ativas. Se aparecer algum aparelho não identificado, você terá que desconectar o aplicativo. Para isso, é clicar em tal dispositivo e depois em “desconectar”. Também é possível rolar a lista até o final e clicar em “desconectar de todos os aparelhos”.

Observe o histórico de mensagens de mídias e downloads

Uma dica simples para saber se seu Whatsapp anda sendo espionado é conferir o histórico de mensagens de mídia e downloads enviados. Se ao entrar nas conversas e perceber fotos, vídeos, arquivos, links, ou qualquer outra mídia enviada como se fosse você, mas sem que tenha sido, alguém acessou seu Whatsapp e conversou com as pessoas no seu lugar.

Preste atenção também em mensagens de áudio ou texto que você não ouviu ou não leu, mas estão marcadas como vistas. Assim como downloads de imagens na sua galeria do Whatsapp que não foram baixadas por você.

Whatsapp tentando ser registrado em outro aparelho

O Whatsapp não permite que dois aparelhos diferentes tenham o aplicativo instalado e funcionando ao mesmo tempo. Portanto, se alguém tentar fazer login em seu Whatsapp através de outro aparelho, automaticamente o seu parará de funcionar. Essa é uma medida de segurança adotada pelo aplicativo para evitar fraudes.

Notificação de tentativa de acesso por outro dispositivo

Ao ativar todas as funções de segurança que o aplicativo do Whatsapp disponibiliza para seus usuários, caso alguém tente acessar seu Whatsapp por outro dispositivo, você receberá na hora um SMS avisando do ocorrido.

Para ativar a verificação, tem que abrir o aplicativo e entrar em “Configurações”. Após isso, deverá entrar em “Conta” e na opção “Segurança” ativar “Exibir notificações de segurança”. Na tela anterior, também tem que ativar “Verificação em duas etapas”.

Aparelho grampeado

É preciso tomar cuidado com a série de golpes que estão sendo aplicados usando o Whatsapp por aí. Atualmente, infelizmente, isso está se tornando uma prática cada vez mais recorrente.

Estes golpes acontecem através de quadrilhas aliadas a funcionários de operadoras que desativam os números das vítimas, repassando-os para um chip utilizado por bandidos.

Com isso, é possível acessar sua conta e ler e enviar mensagens como se fosse você.

Em caso de números clonados, tem que ligar imediatamente para a operadora e pedir para bloque-lo por furto ou roubo. Depois, tem que desativar a conta no Whatsapp.

Uma nova atualização do Whatsapp pode ser inimiga da privacidade. Entenda.

A nova atualização do Whatsapp que ainda está em período de testes na versão beta, permite que os usuários compartilhem a tela com outras pessoas. É uma forma de facilitar entrevistas de emprego e reuniões de trabalho, por exemplo. Com a pandemia muitas empresas migraram para o digital e com o trabalho remoto, o Whatsapp passou a ser ainda mais utilizado com propósito profissional.

Só que é preciso ter muito cuidado para não vazar sem querer informações pessoais. Os usuários precisam saber com quem compartilhar a tela para não correr riscos desnecessários.

Para acessar essa nova função, basta atualizar o aplicativo no celular. Durante a chamada de vídeo, aparecerá a opção de compartilhamento em um ícone na barra de ferramentas na parte inferior da tela.

