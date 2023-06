Usada em Harvard, esta é a vitamina para manter o cérebro JOVEM e saudável

A possibilidade de manter o cérebro jovem certamente tende a ser abraçada por qualquer pessoa, e a boa notícia é que, aparentemente, esta tarefa não é tão difícil, de acordo com a psiquiatra nutricional Uma Naidoo.

Esta renomada profissional defende firmemente o poder que existe em uma dieta equilibrada e, sabendo o quanto é importante se precaver a respeito do declínio cognitivo, ingere todos os dias uma boa dose de vitaminas que são consideradas essenciais.

Seus pacientes, por sinal, preocupados com as doenças neurológicas que tendem a surgir com a idade, sempre a questionam sobre qual seria a melhor vitamina para manter a juventude cerebral.

E, embora cada pessoa deva ter seu próprio plano alimentar, a resposta para este importante questionamento dá destaque às famosas vitaminas do complexo B, para manter o cérebro jovem e sempre saudável.

Mas qual seria, exatamente, a explicação por trás disso?

A resposta está na leitura a seguir.

Por que este tipo de vitamina é importante para manter o cérebro jovem

Muitas pessoas não sabem, mas muitas de nossas capacidades mentais, bem como nosso humor, tendem a sofrer quando nosso corpo está com um baixo nível das vitaminas do complexo B. Inclusive, a Faculdade de Medicina da Wayne State University fez uma descoberta interessante: a falta de tais vitaminas também pode ter ligação com a demência e com a depressão.

Naidoo ainda explica que tal deficiência infelizmente é muito comum, principalmente nos idosos que não se alimentam devidamente por morarem sozinhos.

Ao todo, são 8 vitaminas que levam a letra B em seus nomes e ajudam a revigorar a mente, sendo elas:

1. Vitamina B1 (Tiamina): previne problemas neurológicos e mantém as células funcionando de forma suave;

2. Vitamina B2 (Riboflavina): trabalha junto às enzimas, quebrando gordura, produzindo energia e ajudando no crescimento das células;

3. Vitamina B3 (Niacina): ajuda pelo menos 400 enzimas a gerarem energia, além de ser antioxidante;

4. Vitamina B5 (Ácido Pantotênico): atua como uma espécie de chefe para o cérebro, alimentando-o e mantendo-o saudável;

5. Vitamina B6 (Piridoxina): previne doenças e dá muito apoio à saúde cerebral, sendo que quanto mais alto seu nível, menores os riscos de câncer;

6. Vitamina B7 (Biotina): sem ela, simplesmente não existe uma comunicação eficiente entre os sinais celulares e o resto do corpo;

7. Vitamina B9 (Ácido Fólico): mantém a saúde neurológica em dia, e ainda desintoxica as células;

8. Vitamina B12 (Cobalamina): atua no desenvolvimento cerebral, protege o coração e ajuda na criação de glóbulos vermelhos, entre outras coisas.

Adotar uma dieta focada nesta vitamina é mais fácil do que parece

Para Naidoo, manter o cérebro jovem significa fazer escolhas certas, no que diz respeito à comida, e escolher os alimentos que contenham muito complexo B.

E a boa notícia é que recorrer a estes alimentos é bem mais fácil do que parece, lembrando que eles também costumam ser repletos de nutrientes diversos.

Ovos, iogurtes, leguminosas e vegetais, por exemplo, devem compor as refeições diárias.

Lembrando que algumas pessoas podem ter que recorrer aos suplementos para que as doses de vitamina do complexo B de fato sejam ingeridas de forma a manter o cérebro jovem. E, neste caso, é imprescindível buscar orientação médica.

