Petrobras anuncia BOLSA AUXÍLIO de R$ 1.800 para estudantes

A maioria das empresas exigem como pré-requisito experiência na área. Por isso, o estágio é tão importante. Através dele os estudantes podem colocar os conhecimentos adquiridos em sala de aula em prática e descobrir se o curso escolhido realmente foi a opção correta. Muitos alunos ao pegarem o primeiro estágio percebem que não era bem isso que queriam. Afinal, o estágio funciona como um teste para a pessoa experimentar se gostaria de trabalhar naquela área ou não.

Se você estiver nessa fase de conquistar a primeira oportunidade profissional, a Petrobrás tem uma boa notícia pra te dar. A empresa retomou seu programa de estágio, oferecendo uma bolsa auxílio de R$1800 reais.

Saiba todos os detalhes aqui.

Saiba tudo sobre a bolsa-auxílio de R$1800 reais na Petrobrás. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Petrobrás retoma programa de estágio com bolsa-auxílio de R$1800 reais

Após suspensão do programa de estágio da Petrobrás em 2019, a empresa resolveu retomar oferecendo bolsa-auxílio de R$1800 reais. A expectativa é abrir mais de 200 vagas em 11 Estados, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.

Além da bolsa-auxílio, aqueles que participarão do programa, também terão direito ao vale-transporte (no caso da empresa não oferecer), seguro contra acidentes pessoais e recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses., conforme estabelecido pela legislação vigente.

Serão 4 horas diárias de trabalho, no esquema híbrido, com duração de 12 meses.

O processo seletivo ocorrerá através do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), de forma totalmente online. As inscrições serão do dia 7 até dia 16 de Junho pelo site do Ciee. O processo se dará em 3 etapas: prova online, análise comportamental e exames médicos admissionais. As contrações devem começar a partir de Setembro.

Segundo o gerente executivo de recursos humanos da Petrobrás, Felipe Freitas, o programa de estágio será uma oportunidade de renovar a empresa, com a entrada de diversos estudantes de diversas áreas de nível superior. A empresa deseja oferecer uma série de aprendizados desenvolvida especificamente para estagiários, para proporcionar o desenvolvimento de suas habilidades, assim como contribuir para suas carreiras profissionais.

Para saber mais detalhes sobre o programa de estágio, basta acessar o site da Petrobrás.

Quais são as vagas disponíveis?

Como a Petrobrás possui a necessidade de ter profissionais de diversas áreas do conhecimento trabalhando na empresa, já que existem várias áreas de atuação na instituição, as vagas disponíveis no programa de estágio abrangem muitos cursos de nível superior.

Estudantes dos cursos de Administração, Análise de dados, Análise de sistemas, Ciência da computação, Comunicação social (Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade), Contabilidade, Direito, Estatística, Geologia, Serviço Social e Engenharia (Computação, Automação e controle, Elétrica, Mecânica, Petróleo, Produção e Química).

30% das vagas são reservadas para candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência.

