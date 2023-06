Aviso GERAL sobre 100 aplicativos que roubam dados na Play Store

Aplicativos que roubam dados – A ameaça constante de golpes e espionagem online não é nenhuma novidade para usuários da internet. No entanto, a habilidade dos criminosos em adaptar e evoluir suas táticas para acompanhar os avanços tecnológicos requer atenção constante. A ameaça mais recente parece estar vindo de uma fonte improvável: minijogos que são anunciados em diversos aplicativos.

Cuidado com aplicativos com minijogos, pois podem invadir seus dados. Foto: divulgação

Aplicativos colocam seus dados em risco

O Google, gigante da tecnologia, lançou recentemente um alerta sobre a presença potencialmente prejudicial de minijogos em 101 aplicativos. Embora esses jogos possam parecer inofensivos, prometendo recompensas e prêmios para os usuários que completarem tarefas, eles são usados como veículos para criminosos implantarem malwares de espionagem nos dispositivos das vítimas. Isso coloca não apenas as informações pessoais dos usuários em risco, mas também a integridade dos próprios dispositivos.

A natureza nefasta desses minijogos foi descoberta por pesquisadores e especialistas em cibersegurança da Dr. Web. De acordo com esses especialistas, mais de 100 aplicativos disponíveis na Google Play Store estavam infectados com um vírus malicioso. A dimensão potencialmente devastadora desse problema é evidenciada pelo fato de que esses aplicativos infectados foram baixados mais de 420 mil vezes.

A ameaça foi identificada predominantemente em minijogos, localizados na seção de publicidade do sistema Android. Uma estratégia comum empregada pelos criminosos envolve o uso de um jogo de roleta, que promete recompensas para os usuários. Na realidade, no entanto, o jogo é uma fachada para a implantação de um vírus no dispositivo do usuário.

Este vírus, apelidado de SpinOK, tem a capacidade de roubar dados pessoais e enviá-los diretamente para os hackers. Ele opera em segundo plano, enquanto os usuários estão distraídos jogando, muitas vezes sem perceber que algo está errado. O SpinOK realiza uma varredura no dispositivo do usuário, procurando por arquivos importantes. Qualquer conteúdo relevante é copiado e então enviado para os criminosos.

Quais apps foram afetados?

Os aplicativos afetados por esse malware incluem o Noizz e o VFly, que são populares editores de vídeo. Outros aplicativos que figuram na lista de alerta da Dr. Web prometem recompensas financeiras para os usuários, como Fizzo, Novel, CashEM e Tick.

Com essa ameaça emergente, é vital que os usuários da internet sejam cautelosos em relação às promessas de recompensas online. Se algum desses aplicativos estiver instalado em seu dispositivo, a recomendação é excluí-lo imediatamente. Além disso, é aconselhável a instalação de um software antivírus confiável, pois mesmo após a remoção dos aplicativos, o malware SpinOK pode continuar presente no dispositivo.

No ambiente digital atual, onde a evolução rápida e constante é a norma, os criminosos continuam a encontrar novas maneiras de explorar as vulnerabilidades e alavancar as tecnologias emergentes para seus próprios fins. Isso ressalta a necessidade crucial de manter a conscientização sobre a segurança cibernética e tomar as medidas necessárias para proteger os dispositivos e as informações pessoais contra essas ameaças.

