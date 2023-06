Quer vender mais? Use os 2 aplicativos nos quais os brasileiros mais passam tempo

Aplicativos favoritos dos brasileiros – Dois gigantes da tecnologia dominam a tela inicial dos smartphones dos brasileiros. O WhatsApp e o Instagram estão se destacando como os aplicativos mais utilizados no Brasil, registrando um crescimento significativo em comparação com pesquisas anteriores. Esses dados são frutos da pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box – Uso de Apps no Brasil – Maio de 2023.

Os aplicativos WhatsApp e Instagram são os favoritos dos brasileiros, com presença na tela inicial de mais da metade dos celulares no país. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estes são os aplicativos mais usados pelos brasileiros

Em um período de apenas seis meses, a presença do WhatsApp na tela inicial dos smartphones dos brasileiros cresceu de 54% para 59%, marcando o maior percentual já registrado desde o início da pesquisa, que já tem oito anos de existência. Esta estatística sublinha o papel central que o WhatsApp desempenha na vida digital dos brasileiros, sendo uma ferramenta indispensável para a comunicação diária.

Já o Instagram, outro ícone da tecnologia, também registrou um crescimento considerável. O aplicativo saltou de 46% para 55% em termos de presença na tela inicial dos smartphones. Esta é a primeira vez que o Instagram aparece tão destacado no ranking de popularidade da pesquisa. Esse crescimento notável realça a influência da Meta – a empresa-mãe tanto do WhatsApp quanto do Instagram, além do Facebook – nos smartphones brasileiros.

Os dados da pesquisa também revelam que esses dois aplicativos são os mais frequentemente abertos pelos usuários. O WhatsApp lidera a lista, sendo responsável por 53% das aberturas de aplicativos em um único dia. O Instagram aparece em segundo lugar, com 21%.

No entanto, quando o critério analisado é a quantidade de tempo gasto pelos usuários nos aplicativos, o Instagram ultrapassa o WhatsApp. O aplicativo de compartilhamento de fotos é responsável por 36% do tempo gasto pelos usuários em seus smartphones durante um dia, enquanto o WhatsApp representa 29%.

Relevância dos apps

Os resultados da pesquisa também evidenciam a relevância do WhatsApp na vida dos brasileiros. Quando perguntados sobre qual aplicativo eles manteriam caso pudessem ter apenas um em seus smartphones, 50% dos entrevistados escolheram o WhatsApp, enquanto 15% optaram pelo Instagram.

A pesquisa Panorama é um levantamento detalhado que analisa o comportamento dos brasileiros no que diz respeito ao uso de aplicativos de smartphone. Realizada online entre 12 e 24 de abril de 2023, ela contou com a participação de 2.069 brasileiros com 16 anos ou mais. O estudo considerou a proporção de gênero, idade, faixa de renda e distribuição geográfica dos entrevistados.

Com uma margem de erro de 2,1 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%, a pesquisa Panorama é uma fonte confiável de insights sobre o uso de aplicativos no Brasil. Na edição anterior, a pesquisa destacou o WhatsApp como o principal canal de comunicação para 86% dos negócios no país, reforçando ainda mais a sua importância na esfera digital brasileira.

