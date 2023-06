Alerta de OPORTUNIDADES: 20 cursos gratuitos oferecem certificado para começar JÁ

A cada dia que passa, o mercado de trabalho está mais exigente e procura profissionais qualificados nas mais diversas áreas. Foi-se o tempo que apenas uma graduação seria suficiente para que um profissional obtivesse destaque na hora de conseguir um emprego. Pensando nisso, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul disponibilizou vários cursos gratuitos com duração de 8h e 60h que podem ser feitos totalmente à distância, confira quais cursos são e como se inscrever

Confira a lista com 20 cursos totalmente gratuitos | Imagem: Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como aprender mesmo sendo EaD?

A educação à distância foi uma modalidade que ganhou bastante notoriedade durante a pandemia, onde todos os estudantes precisaram ficar em suas casas para se protegerem do vírus da Covid-19, diante disso, escolas e faculdades precisam revolucionar a maneira que ministravam aula e tudo passou a ser online.

Mas muitos alunos comentam que possuem dificuldades na hora de aprender, mas com algumas dicas básicas, há como tirar o maior proveito dessas aulas, afinal, é um professor ministrando aula normalmente, só muda a modalidade. Algumas dicas importantes são:

Tenha um local reservado somente para estudar;

Faça uma leitura prévia do material;

Durante as aulas, preste bastante atenção no conteúdo e anote somente o necessário;

Adote uma metodologia de estudo ativo;

Não guarde dúvidas para si.

Quais cursos estão sendo disponibilizados pela universidade?

Os cursos oferecidos pela faculdade é de deixar qualquer estudante com bastante vontade de tê-los em seu currículo, pois envolve as mais variadas áreas do conhecimento, a saber:

Análise de Sentimentos em Computação

Autodesk Inventor: Design Paramétrico

Avaliação de Usabilidade – 4ª edição

Como produzir vídeos com celulares e tablets – 2ª edição

Criando Questionários no Moodle

Design na economia criativa

Engajamento e Evasão em Educação a Distância

Inovação e empreendedorismo em indústrias criativas

Introdução a Arduino, o básico para começar

Introdução ao Linux

Modelagem 3D com Rhinoceros

Modelagem Digital 3D

Moodle em Ação: Atividades e Recursos – 2ª edição

Moodle em Ação: Configurações – 2ª edição

Moodle para Alunos – 2ª edição

Tudo o que você precisa saber: Blender – 2ª edição

Tudo que Você Precisa Saber: Illustrator – 1ª edição

Tudo que Você Precisa Saber: InDesign 2° edição

Orientação de Iniciação Científica na Educação Básica – 1ª Edição

Leitura, Análise e Método: Anton Tchekhov e Liev Tolstói – 3° edição

Como é possível perceber, todos os cursos são voltados para o mercado de trabalho, pois o estudante que entra em uma empresa dominando alguma das ferramentas apresentadas, possui uma alta chance de progredir ainda mais em sua carreira.

Como se inscrever nos cursos?

Para ter acesso aos cursos, é preciso que você entre no site da Lúmina, para isso, basta digitar o termo no Google seguido de ufrgs. Chegando no site, você verá várias opções, mas primeiro, é importante que você realize o seu cadastro.

Para isso, clique em Cadastre-se e após isso, preencha todos os campos solicitados. Agora, chegou a hora mais aguardada: a escolha do curso. Escolha aquele que mais agrada você e se parece com sua realidade, após escolher o curso, basta realizar a inscrição.

Todos os cursos são realizados à distância e as aulas disponibilizadas na própria plataforma e após o término deles, um certificado é emitido.