COMO se cadastrar no “feirão” Desenrola e QUITAR as dívidas em 60 vezes

Finalmente! Após meses de espera chegou ao fim os trâmites e será iniciado o Feirão Desenrola. Por mais que ainda não esteja disponível, a previsão é de que nos próximos meses já seja possível se cadastrar e quitar as dívidas. O grande diferencial é a possibilidade de quitar as dívidas em até 60 prestações. Entenda como funciona o programa e quem tem direito de participar do programa.

Como funciona a renegociação das dívidas?

O Feirão Desenrola é uma medida do Governo Federal para abater boa parte das dívidas dos brasileiros. Por mais que algumas empresas estejam interessadas, a priori, a medida é apenas para Pessoas Físicas.

Os débitos até R$ 5 mil poderão ser renegociados no débito e parcelados posteriormente em até 60 vezes. Isso torna o pagamento das dívidas muito mais fácil e acessível a todos os brasileiros.

Tudo indica que os brasileiros já possam começar a ter acesso ao programa no próximo mês. Está terminando de ser consolidado a parceria com algumas instituições credoras a fim de ofertar as melhores condições de crédito aos clientes. De acordo com as informações do Ministério da Fazenda, o procedimento será semelhante a um leilão.

As empresas interessadas irão participar de um leilão de descontos. Aquelas que ofertam os melhores descontos terão preferência nas colocações do programa. Ofertando as melhores condições aos brasileiros devedores.

E quando as dívidas caducam?

Após cinco anos as dívidas caducam. Isto é, acabam saindo dos sistemas de proteção ao crédito. Como é o caso do Serasa. Entretanto, ainda ficam constadas no sistema da empresa em questão. Caso seja possível puxar os débitos através do Desenrola, poderá ser pago.

Entretanto, tudo indica que isso não será possível porque após a dívida caducar o cliente não “precisa” mais pagar a dívida para estar com o nome limpo. Entretanto, caso seja uma instituição de crédito ela poderá limitar o CPF do cliente para sempre.

Portanto, é algo que se torna um pouco pessoa. Indo ou não do cliente ter o desejo de quitar as dívidas e se livrar das pendências de dinheiro com as empresas em questão.

Como se cadastrar no Feirão Desenrola?

Ainda não é possível se cadastrar no feirão porque ainda não foi aberto ao público. Entretanto, no próximo mês tudo indica que já será possível se cadastrar e obter os descontos anunciados.

O Feirão Desenrola é uma medida do Governo Federal que promete abater grande parte das dívidas dos brasileiros. O intuito do programa é exatamente esse, tornar o processo de quitação de dívidas muito menos burocrático.

Para se cadastrar posteriormente será necessário acessar o site oficial da plataforma, e então, a partir disso alienar o CPF e verificar os débitos pendentes e negociar de acordo coma s propostas apresentadas pelo programa.