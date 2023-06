Informe GERAL para todos os que têm o app Meu INSS no celular

Recado para quem usa o Meu INSS – Na era digital, os serviços prestados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passam por um período de atualização com novas informações para os beneficiários em seu aplicativo móvel, o Meu INSS. Recentemente, a funcionalidade de empréstimo consignado foi reintroduzida no aplicativo, trazendo uma série de atualizações previstas, que visam proporcionar maior transparência aos usuários sobre as taxas de juros, além de um canal de atendimento ao consumidor mais robusto.

Meu INSS terá mudanças?

Essas mudanças estratégicas ocorrem sob a tutela do Conselho Nacional da Previdência Social, que deve emitir informações mais detalhadas sobre essas atualizações no futuro próximo. O aplicativo Meu INSS atua como a principal interface entre os beneficiários do INSS e as informações relacionadas à sua aposentadoria, pensões e auxílios, tornando a inclusão de informações adicionais sobre o empréstimo consignado uma adição valiosa à plataforma.

As atualizações projetadas para o aplicativo incluem novas taxas de juros para os cartões e empréstimos consignados. É crucial para os usuários compreenderem essas taxas ao optarem por esses serviços, e a inserção dessas informações no aplicativo aumentará a transparência dessas operações. Essas adaptações no Meu INSS não são realizadas unilateralmente; elas envolvem um esforço conjunto dos bancos e do Banco Central.

Os bancos, por exemplo, serão responsáveis por divulgar as taxas de juros, tanto mensais quanto anuais, informar o custo efetivo total, detalhar a data dos descontos (especialmente o primeiro), e fornecer informações sobre os impostos, particularmente quando a contratação envolver portabilidade e refinanciamento. Além disso, as taxas de novas operações devem ser atualizadas diariamente para manter os usuários informados sobre as flutuações no mercado financeiro.

Por outro lado, o Banco Central, a instituição governamental responsável pela política monetária do país, deve atualizar as taxas de juros fornecidas pelos bancos a cada quinze dias. Isso permitirá que os usuários do Meu INSS tenham um entendimento mais claro das taxas de juros em tempo real, o que é essencial para tomar decisões financeiras informadas.

Recuperação de senhas

No entanto, todos esses benefícios são inúteis se os beneficiários não conseguirem acessar o aplicativo devido à perda de senhas. Felizmente, o aplicativo Meu INSS oferece uma solução robusta para a recuperação de senhas. Os beneficiários podem acessar o aplicativo ou o site do Meu INSS, selecionar “entrar em Gov.br”, inserir seu CPF e clicar em “Continuar”. Depois disso, clicar na opção “Esqueci minha senha” e seguir as etapas apresentadas.

Os usuários também podem optar por recuperar a senha do INSS com validação facial. Para isso, é necessário clicar em “Fazer reconhecimento facial”, ler atentamente as instruções e selecionar novamente “Fazer reconhecimento facial”. O aplicativo então realizará o reconhecimento facial e seguirá com as etapas para a criação de uma nova senha.

Em suma, essas atualizações planejadas para o aplicativo Meu INSS demonstram um esforço concertado para garantir que os beneficiários do INSS estejam bem informados sobre as taxas de juros e tenham acesso a canais robustos de atendimento ao cliente. Além disso, o processo de recuperação de senha do aplicativo Meu INSS é intuitivo e seguro, o que garantirá que mais beneficiários possam acessar e aproveitar os serviços oferecidos pelo aplicativo.

