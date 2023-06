Está com o NOME SUJO? Conheça os cartões de crédito com chances de aprovação em 2023

Cartões de crédito – No cenário econômico atual, altamente instável e imprevisível, o gerenciamento financeiro tornou-se uma árdua tarefa. As consequências frequentemente se traduzem em dívidas crescentes que sobrecarregam os cidadãos brasileiros, muitos dos quais encontram-se em situação de inadimplência, particularmente devido aos encargos do cartão de crédito.

Os cartões de crédito são uma opção necessária para muitos brasileiros, mesmo aqueles que estão negativados no Cadastro Único. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Negativados também podem ter cartões de crédito?

Esta realidade tem sido motivo de frustração para muitos consumidores, uma vez que muitas instituições bancárias se recusam a conceder cartões de crédito a pessoas com nomes sujos no mercado, em meio a um cenário onde esses cartões se tornam cada vez mais indispensáveis no dia a dia. Porém, apesar das dificuldades, existe uma luz no fim do túnel. Muitas pessoas com nome sujo conseguem obter um cartão de crédito, seja através da internet ou visitando uma agência bancária pessoalmente, uma vez que várias instituições avaliam outros critérios além das dívidas pendentes para conceder crédito.

Neste contexto, reunimos algumas opções viáveis de cartões de crédito que aceitam pessoas inadimplentes. É importante notar que as opções listadas abaixo são voltadas para pessoas com baixa pontuação de crédito, considerando que os cartões consignados são destinados a um público específico e os pré-pagos têm baixa aceitação entre os consumidores.

Um dos destaques entre as opções de cartão de crédito para negativados é o cartão Digio. Esse cartão é considerado um dos melhores no mercado sem a cobrança de anuidade e com taxas baixas. Ele se destaca pela facilidade de aprovação de clientes interessados e oferece um alto limite inicial. O Digio também se destaca pelo seu conjunto de serviços, que oferece descontos e cashback em compras realizadas em lojas parceiras.

Para solicitá-lo, o interessado precisa acessar o site e preencher as informações solicitadas, como nome, CPF, e-mail, celular e data de nascimento. Isso significa que é possível solicitar o cartão de crédito mesmo estando com o nome negativado diretamente pela internet.

Mais opções

Outra opção de destaque é o cartão de crédito Will Bank, que oferece todas as vantagens de um banco digital. O cliente pode encontrar tudo que precisa dentro do aplicativo, além de contar com benefícios como anuidade gratuita, cobertura internacional e função dupla do cartão (crédito e débito). Para solicitar o cartão, o processo pode ser feito pelo site do banco ou pelo aplicativo da marca, preenchendo os dados solicitados.

Um terceiro exemplo é o cartão SX, um produto oferecido pelo banco Santander, que pode ser uma excelente opção entre os cartões que não cobram anuidade para quem está começando a utilizar crédito, como estudantes ou pessoas com baixa pontuação de crédito. Para adquirir o cartão, a recomendação é abrir uma conta no Santander. No entanto, é importante ressaltar que a aprovação do cartão estará sujeita a uma análise de crédito e que, para não correntistas, é necessário comprovar uma renda mensal mínima de R$ 1.045.

Por fim, é importante lembrar que, embora essas opções estejam disponíveis, o uso responsável de qualquer cartão de crédito é fundamental para evitar o acúmulo de dívidas. Seja qual for a opção escolhida, o mais importante é planejar cuidadosamente os gastos e assegurar-se de que eles estão de acordo com a renda disponível, para evitar cair novamente em uma espiral de dívidas.

