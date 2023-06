5 SINAIS na urina revelam que sua saúde não vai bem; fique alerta

Muitas pessoas nunca prestaram a devida atenção a este detalhe, mas existem alguns sinais na urina que mostram claramente quando a pessoa não está com a saúde em dia. Assim como existem alguns problemas muito específicos que podem estar ligados a estes sinais, e não apenas um, como a famosa infecção urinária.

Nosso corpo, de modo geral, sempre dá um jeitinho de nos dizer quando algo não está como deveria. E no que diz respeito à urina, especificamente, é extremamente fácil identificar quando é hora de procurar um especialista.

Os sinais na urina funcionam como uma espécie de alerta

A não ser em casos nos quais uma pessoa ingere bebidas muito específicas, definitivamente não é normal que a urina apresente espuma ou mesmo uma coloração diferente, estando cristalina demais ou mais escura que o normal.

Portanto, quanto estes sinais (entre outros) são percebidos, é preciso tomar alguns cuidados e algumas precauções.

Inclusive, até mesmo o simples ato de observar o que se sente enquanto faz xixi é imprescindível na hora de agir rumo ao objetivo de prevenir algumas doenças e alguns problemas que podem representar, pelo menos, uma pequena dor de cabeça.

E entre estes “probleminhas”, pode-se citar:

1. A Proteinúria

Esta condição, especificamente, sempre é caracterizada pelo excesso de proteínas no xixi, o que faz com que ele fique com uma aparência mais espumosa.

Quem identifica este sinal pode estar com danos nos rins, e até mesmo problemas específicos no sistema urinário.

2. A Síndrome Nefrótica

Já esta síndrome nada mais é do que uma doença dos rins, sendo caracterizada mais especificamente pelo aparecimento de danos nos chamados glomérulos renais.

É por meio deste quadro que as proteínas são perdidas em excesso, durante o ato de urinar.

3. A Infecção do Trato Urinário

Algumas infecções no trato urinário possuem natureza bacteriana, a exemplo da pielonefrite e a cistite, e podem deixar o xixi com espuma.

Os sinais na urina, neste caso, incluem a própria espuma e a presença de sangue, além da incontinência urinária e a dor ao fazer xixi.

4. O Diabetes Mellitus

O Diabetes, quando não está devidamente controlado, faz com que a glicose saia por meios das secreções, uma vez que estará em um nível elevado no corpo.

Trata-se, por sinal, de algo simples de ser identificado, uma vez que este resíduo costuma apresentar um aspecto mais oleoso.

5. A Lesão Renal Aguda

Quando este problema surge, os rins simplesmente não conseguem funcionar da forma adequada.

E, neste contexto, os sinais na urina podem se resumir a coágulos no sangue.

É imprescindível cuidar da saúde o tempo todo

As doenças acima citadas estão ligadas ao aparecimento de espuma e, também, a outros sinais na urina, como o aparecimento de pequenos cristais.

A Infecção Urinária, por sinal, é um dos problemas que mais atingem as pessoas, o que reforça a importância de beber uma boa quantidade de água todos os dias.

Vale lembrar, ainda, que os problemas crônicos, como a pressão alta e a obesidade, aumentam os riscos destas e outras enfermidades, e que a adoção de hábitos saudáveis é uma das melhores formas de prevenção que uma pessoa pode adotar.

E, claro: havendo qualquer sintoma ou sinal, é preciso buscar ajuda médica imediatamente.

