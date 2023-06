Olho-gordo é pouco! 3 SIGNOS que podem morrer de inveja

Existe um fato que é inegável: literalmente todas as pessoas podem, ao menos uma vez na vida, ter sentimentos que não são bons, e o famoso olho-gordo faz parte deste contexto.

Também chamado simplesmente de “inveja”, este sentimento pode acabar ocupando demais a mente humana, resultando em diversos pensamentos autodestrutivos e em muitas ações que definitivamente não serão dignas de elogios.

E ocorre que, a depender do signo sob o qual um indivíduo nasceu, e a depender de seu ascendente, este sentimento infelizmente pode se tornar um pouco mais presente.

Mas, afinal, quais seriam eles? E quais são os possíveis motivos que os levam a ter inveja (mesmo que pouca) de alguém?

Como o olho-gordo pode prejudicar a vida de uma pessoa

Antes de falar sobre os signos em si, vale a pena frisar o quanto o sentimento de inveja pode ser prejudicial para uma pessoa, uma vez que ele:

Afeta a autoestima

Toda pessoa invejosa tem tendência a conviver com a pessoa que lhe causa inveja de um jeito único, fazendo com que esta última sempre se sinta mal consigo mesmo.

E isso, claro, faz com que a baixa autoestima se faça cada vez mais presente.

Dá azar

A pessoa que tem olho-gordo torce para que as coisas na vida do outro deem errado. E, com isso, a vinda de uma maré de azar muitas vezes é inevitável.

Suga energias

O sentimento de inveja suga as energias de qualquer pessoa, fazendo com que ela se sinta sempre cansada.

Por isso, vale a pena tentar descobrir quem é o invejoso, e se afastar o quanto antes.

Gera ansiedade

O pior, neste caso, é que a ansiedade nunca está sozinha: ela sempre vem acompanhada do estresse.

Isso sem citar outros sentimentos ruins, como o desespero e a angústia, que podem tirar a serenidade por um bom tempo.

Prejudica a qualidade do sono

Todos os “problemas” anteriores, juntos, tendem a causar muita irritação, tornando qualquer noite de sono ruim.

E uma noite mal dormida sempre irá causar ainda mais estresse.

Causa problemas financeiros

Embora não pareça, o olho-gordo também pode prejudicar a vida financeira: e quanto mais bens uma pessoa tiver, mais pessoas invejosas ela poderá trair.

Os signos que mais sentem inveja

De certa maneira, todas as pessoas podem sentir um pouquinho de inveja. Porém, para a astrologia, existem aqueles signos que são ainda mais propensos a esse sentimento, conforme apontado em uma coluna de horóscopos do site El Heraldo.

E estes signos, de acordo com especialistas, são:

O signo de Áries

O signo de Leão

O signo de Capricórnio

E isso acontece porque, de modo geral, todos os nativos destes signos gostam de chegar em novos patamares, e são extremamente esforçados em tudo o que se determinam a fazer.

Logo, quando estão passando por um período de azar, sentem dificuldades de olhar para a situação de forma ampla e isenta, transformando este momento em um terreno muito fértil para o olho-gordo e outros sentimentos ruins.

