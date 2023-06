DOBRO do benefício do INSS: descubra quem pode receber esse alívio no mês

Quem recebe algum benefício do INSS vai ficar contente com esta notícia. Aposentados e pensionistas podem receber o valor em dobro ao longo do ano. O governo federal anunciou a mudança que vai impactar a vida de milhares de pessoas, mais precisamente, 38 milhões que dependem dos pagamentos.

Mais informações sobre como o benefício será pago, quem o receberá e como consultar os valores podem ser encontrados no artigo a seguir.

Quem recebe benefício do INSS pode ter acesso a dinheiro em dobro | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como o benefício do INSS será pago

Conforme dados da Previdência Social, em média, 60% dos beneficiários do INSS recebem remuneração de um salário mínimo. Este valor é garantido como básico por mês, porém, os outros 40% têm direito a benefícios maiores, podendo chegar até o teto estabelecido pela instituição.

Os pagamentos em dobro começaram a partir do dia 01, estando relacionados ao 13º salário dos aposentados e pensionistas. Conforme a legislação, o benefício tem de ser pago em duas parcelas, durante os meses de agosto e novembro, porém, nos últimos três meses, o governo estipulou que o pagamento deve ser feito em maio e junho.

Antes, a medida já era atraente para os beneficiários, mesmo o pagamento sendo no final do ano. Agora, com o adiantamento do 13º, o salário será ainda mais. Devido a quantia depositada ser com o salário dos aposentados e pensionistas, esse abono faz com que se tenha muito mais que um salário nesses meses.

Como consultar os valores do benefício em dobro do INSS

Muitos beneficiários têm dúvidas sobre os valores depositados. Para saber quanto será pago no pagamento, pode-se consultar o “Extrato de Pagamentos”, disponível no Meu INSS. A data exata da sua publicação ainda não foi publicada, mas o documento estará disponível alguns dias antes do segundo depósito.

A medida trará transparência e informação para os segurados, assim, eles poderão acompanhar seus pagamentos e planejar suas finanças de uma forma mais eficaz.

Calendário do 13º para aposentados e pensionistas

Para quem recebe até um salário mínimo como benefício do INSS, a primeira parcela será nos seguintes dias, conforme o final da inscrição:

Final 1: 25 de maio;

Final 2: 26 de maio;

Final 3: 29 de maio;

Final 4: 30 de maio;

Final 5: 31 de maio;

Final 6: 1º de junho;

Final 7: 2 de junho;

Final 8: 5 de junho;

Final 9: 6 de junho;

Final 0: 8 de junho.

Já a segunda parcela:

Final 1: 26 de junho;

Final 2: 27 de junho;

Final 3: 28 de junho;

Final 4: 29 de junho;

Final 5: 30 de junho;

Final 6: 3 de julho;

Final 7: 4 de julho;

Final 8: 5 de julho;

Final 9: 6 de julho;

Final 0: 7 de julho.

Para aqueles que recebem mais que um salário mínimo como benefício do INSS, o pagamento da primeira parcela fica da seguinte forma:

Final 1 e 6: 1º de junho;

Final 2 e 7: 2 de junho;

Final 3 e 8: 5 de junho;

Final 4 e 9: 6 de junho;

Final 5 e 0: 7 de junho.

Segunda parcela:

Final 1 e 6: 3 de julho;

Final 2 e 7: 4 de julho;

Final 3 e 8: 5 de julho;

Final 4 e 9: 6 de julho;

Final 5 e 0: 7 de julho.

