COMUNICADO importante para todos os que fizeram empréstimo consignado do Auxílio Brasil

Não é de hoje que os brasileiros estão familiarizados com empréstimos. Entretanto, em 2022 o governo anterior liberou aos brasileiros uma opção de consignado usando o Auxílio Brasil. Milhões de brasileiros aderiram à proposta e com isso obtiveram uma redução mensal de R$ 160. Após a mudança de Governo, algumas alterações foram realizadas e um comunicado importante foi feito aos brasileiros! Entenda o que muda e quais são os perigos aos brasileiros adeptos do empréstimo.

Consignado do Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil foi o programa de distribuição de renda que existiu no Brasil no Governo de Jair Bolsonaro. Na época existiam mais de 20 milhões de famílias cadastradas. Quando o empréstimo foi liberado, 12 bancos abriram suas portas para a novidade.

Dentre os bancos, a Caixa Econômica Federal foi a principal. Os valores foram descontados diretamente nas parcelas do benefício social. Na ocasião o valor máximo do desconto era de 40%.

Os brasileiros ficavam “presos” ao empréstimo por 24 meses. Que é o período estipulado pelo Governo para o quitamento. A taxa de juros foi estipulada em 3,5% ao mês. A Caixa foi pioneira nas ações. Entretanto, há uma polêmica em torno disso.

Com a troca de Governo, algumas medidas e polêmicas bradaram. Bem como se a liberação do programa de empréstimo do Auxílio Brasil foi ou não uma jogada política. Visto que foi criado bem próximo às eleições 2022. Desse modo, a concessão dos empréstimos está sendo alvo de investigações.

Comunicado importante é feito pela Caixa

A Caixa Econômica Federal passou por alterações na sua rede administrativa. Rita Serrano é o novo presidente. O banco acabou suspendendo as concessões do empréstimo. E afirmaram que estão em auditorias internas a fim de investigarem esta modalidade em especial. Rita afirma que o empréstimo consignado do Auxílio Brasil possui potencial de ser investigado, visto que foi ofertado próximo às eleições.

Segundo ela tudo aconteceu em semelhante apelo à população mais carente e vulnerável. Ressaltando que a preocupação não é sequer com o endividamento dos brasileiros, visto que o desconto ocorre automaticamente do benefício.

Mas sim dos valores recebidos. Logo após os empréstimos, muitos brasileiros acabaram tendo sua renda reduzida em quase 50%. Rita e outros especialistas não olham com bons olhos a concessão de produtos ligados ao Auxílio Brasil/Bolsa Família.

Visto que isso acaba prejudicando os brasileiros beneficiários e haja vista que o intuito do programa não é servir como uma renda cujo o titular usa para seus fins específicos, mas como uma linha de apoio para que posteriormente encontre melhores condições ‘salariais’.

Por enquanto o consignado do Bolsa Família ainda está desativado. Tudo indica que irá continuar assim por tempo indeterminado. Haja vista que por mais que muitos beneficiários desejem o retorno da modalidade, a mesma é inviável aos brasileiros por inúmeros motivos.