Crime do PRESENTE SURPRESA do INSS acende luz vermelha de perigo

Não é de hoje que os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são alvos de golpistas. Por serem na maioria idosos, é bem comum que haja inúmeras tentativas de fraudes. Há dois golpes que estão sendo bem praticados entre os beneficiários do órgão. Um deles é bem conhecido, o golpe do empréstimo consignado. Entretanto, o outro golpe é novo e está prejudicando muitas pessoas. Trata-se do golpe do ‘Presente surpresa’. Entenda como funciona e saiba como se prevenir.

Novo GOLPE é divulgado pelo INSS | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Beneficiários do INSS caem em golpe do ‘Presente surpresa’

O INSS é o órgão responsável por inúmeros benefícios. Bem como pensões, aposentadorias, etc. Através dele milheres de brasileiros são beneficiados mensalmente. Por ser bastante conhecido e haver uma grande demanda, é comum que muitas pessoas fiquem de olhos nos benefícios.

A grande maioria dos beneficiários são pessoas carentes. Algumas sequer possuem muitas instruções. Tornando-se alvo fácil para os criminosos. Que na ocasião se passam por representantes do INSS.

Inventam algum motivo e diz que naquele dia aquela pessoa estará recebendo um presente do INSS. O presente é uma quantia em dinheiro. Por essa razão ele acaba pedindo dados financeiros da vítima. Bem como nome do banco, conta, agência, etc. Faltando apenas o último detalhe: a senha.

Mediante gatilhos mentais, conseguem facilmente entrar na mente das vítimas e elas acabam entregando tudo. Lembrando que esse golpe pode ser aplicado pessoalmente ou através do telefone que é o mais comum! Ao fim das contas, a pessoa acaba perdendo todo o seu dinheiro acumulado.

Leia mais: Vitória FEMININA para as beneficiárias do Bolsa Família em JUNHO

Como evitar cair neste golpe?

Por mais que seja algo imprevisível, a melhor maneira de evitar cair neste tipo de golpe é a atenção. Isso mesmo! O INSS de maneira alguma irá enviar seus funcionários na residência dos beneficiários para coleta de informações.

Ainda mais desse tipo. Quando alguém entra em contato através de meios não oficiais, a grande maioria das vezes é golpe! O INSS não usa de meios paralelos para entrar em contato com os beneficiários.

Quando isso acontecer é recomendado entrar em contato com alguma pessoa de confiança e relatar o acontecimento. Desse modo o mesmo irá auxiliar a entender o que pode estar acontecendo. Na maioria das vezes é recomendado entrar em contato com o gerente do banco.

Ou seja, é possível evitar cair no golpe realizando essas ações. O INSS é um órgão do Governo Federal, ou seja, todas as ações devem ser realizadas de acordo com os protocolos oficiais. Fique atento, evite cair nesses golpes!