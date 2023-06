ENTENDA: quem pode sacar FGTS EM DOBRO? Veja porque os governantes estão preocupados

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é um benefício concedido aos trabalhadores brasileiros. Através dele o trabalhador possui uma segurança caso acabe ficando sem emprego. Funciona como uma poupança e anualmente há um crescimento no valor contido ali dentro. Dentre as modalidades disponíveis para saque, duas são bem populares: o saque-aniversário e rescisão. Entenda qual é a preocupação dos governantes e o que pode ser feito sobre isso!

Governantes se preocupam com saque em dobro

O saque-aniversário surgiu em 2019 e com isso possibilita que os brasileiros saquem entre 5% e 50% do valor total retido na poupança. Isso pode ser feito uma vez por ano. A data varia de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Caso o trabalhador opte por isso, acaba deixando de lado o saque-rescisão.

Neste ano de 2023 foi discutido acerca da suspensão da modalidade. Por enquanto, não foi para frente. Entretanto, os governantes estão preocupados quanto ao saque em dobro do FGTS. Porque em 2020, o número de trabalhadores que optaram pela modalidade do saque-aniversário foram de 8,5 milhões.

Já no ano passado o número pulou de maneira extraordinária para 22,9 milhões. Estes números representam um aumento significativo de mais de 170%. Além disso, o volume de saque cresceu bastante. Totalizando o repasse de mais de R$ 12 bilhões aos brasileiros solicitantes.

O saque-aniversário também pode ser usado para realizar empréstimos. Muitas instituições financeiras usam o dinheiro retido como garantia, e então, conseguem antecipar de 5 a 10 anos do saque do FGTS. Posteriormente o dinheiro ao ser depositado é automaticamente debitado da conta do titular.

Modalidade deixa trabalhador desprotegido

Por mais que seja um dinheiro que ajude bastante, a modalidade acaba deixando o trabalhador desprotegido. Porque caso ele seja demitido sem justa causa, não poderá ter acesso ao saque rescisão e retirar o valor total que está acumulado no Fundo de Garantia.

Ao escolher a opção saque-aniversário, o trabalhador fica obrigado a esperar no mínimo 24 meses para regredir à modalidade anterior. Ou seja, por dois anos fica impossibilidade de sacar o dinheiro mediante o saque-rescisão.

Para alguns governantes isso é um risco muito grande, visto que o intuito do FGTS é exatamente proteger o trabalhador em eventuais imprevistos e não fins distintos que estão sendo tomados. Bem como o uso em empréstimos, etc.

Para alterar a modalidade é necessário baixar o aplicativo FGTS e então ir nas opções de saque e marcar a modalidade desejada. Lembrando que há um período de carência a partir de cada alteração.

Ainda não se sabe o futuro da modalidade, devido o súbito crescimento os governantes podem tentar prever medidas a fim de barrá-la. Entretanto, por enquanto, ainda está disponível para ser acessada e selecionada. Tudo indica que apenas nos próximos anos de Governo que a questão seja analisada novamente.