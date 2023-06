Parcela de JUNHO pode ser maior do que R$ 1.320 no Bolsa Família; por quê?

O Bolsa Família é o principal programa de distribuição de renda no Brasil. Através dele milhares de famílias são beneficiadas mensalmente. Entretanto, neste mês de junho os valores sofreram alterações positivas e será pago um dos maiores valores da história! As mudanças propostas visam proporcionar uma melhor qualidade de vida as famílias brasileiras. Algumas pessoas podem receber neste mês valores superiores ao salário mínimo nacional! Entenda as mudanças e veja os novos valores.

Parcela do Bolsa Família será maior neste mês | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família passa a ter novos valores

Várias famílias serão beneficiadas neste mês de junho com os novos valores do Bolsa Família. O programa implementou o valor de R$ 142 por cada integrante da família. Entretanto, ficou estipulado o valor mínimo mensal de R$ 600. Garantindo que todas as famílias recebam no mínimo R$ 7200 por ano.

O grande porém é que algumas famílias terão direito ao adicional de R$ 150, limitado a R$ 300. Lembrando que é referente as crianças com idade entre zero e seis anos. Além disso, os demais integrantes da família que possuírem idade entre 7 e 18 anos hão de ganhar o adicional de R$ 50/mês.

Além disso, as lactantes e gestantes também terão direito ao benefício. Entretanto, o que garante o pagamento astronômico neste mês de junho é o também pagamento do Vale-Gás. Que muitas famílias recebem em paralelo ao Bolsa Família. Portanto, a conta é simples.

Uma família que possui sete membros, irão receber R$ 994. Caso a mesma família possua direito ao Vale-Gás, terá R$ 100 adicionados. Caso haja outros membros na faixa etária de zero e seis anos terão R$ 300 garantidos. Sem contar o adicional de R$ 50 para gestantes, lactantes, etc.

Portanto, a partir deste mês os repasses serão próximos ou superiores a 01 salário mínimo para algumas famílias. Lembrando que ainda está ocorrendo a onda de suspensões de cadastros. É importante sempre estar atento!

Calendário é divulgado

Os repasses irão acontecer nos últimos 10 dias do mês de junho. Portanto, a partir do dia 19 milhões de pessoas terão acesso ao benefício. Lembrando que o calendário é estipulado com base no número final do NIS.

Final 1: pagamento no dia 19/06;

Final 2: pagamento no dia 20/06;

Final 3: pagamento no dia 21/06;

Final 4: pagamento no dia 22/06;

Final 5: pagamento no dia 23/06;

Final 6: pagamento no dia 26/06;

Final 7: pagamento no dia 27/06;

Final 8: pagamento no dia 28/06;

Final 9: pagamento no dia 29/06;

Final 0: pagamento no dia 30/06.

Durante o mês de junho o Governo Federal estará realizando algumas validações nas contas dos beneficiários do Bolsa Família. Por mais que quase 10 milhões de contas tenham sido suspensas em razão de fraudes, várias outras ainda estão na pendência e podem ser verificadas a qualquer momento.

Durante o período de testes sobre os novos adicionais, milhões de cadastros serão aprovados. A expectativa do Governo Federal não é o corte de gastos, mas sim, que haja a democratização do programa.