Lançamentos de junho no Prime Video: confira os 28 títulos que chegam ao catálogo do mês

Cada vez mais a Amazon Prime Vídeo cresce no Brasil. Contando com uma variedade de filmes e séries, é um dos serviços de streaming mais populares entre os usuários. Além disso, os assinantes podem ter acesso a inúmeros benefícios da Amazon. Bem como frete grátis em itens Prime, acesso ao Amazon Music, etc. Sem sombra de dúvidas é um excelente custo-benefício. Para este mês de junho a Amazon conta com inúmeras novidades. Totalizando cerca de 28 filmes e séries que hão de estrear na plataforma.

Lançamentos de junho da Amazon Prime | Image by Devon Breen from Pixabay

Amazon anuncia novos lançamentos

Portanto, a Amazon anunciou para este mês dos namoradores ótimos títulos para assistir a dois. Dentre as novidades anunciadas está a quarta temporada da série “Jack Ryan”. Bem como quatro títulos de “Um ano inesquecível”. Neste mês há títulos para todo tipo de gosto. Tal como o popular filme de terror: “A morte do demônio”.

A Prime Vídeo possui uma assinatura mensal recorrente. Que dá direito a inúmeros filmes e séries. Dentro da plataforma é possível encontrar filmes para alugar, no estilo tradicional. Os valores são variados.

Aos assinantes da Amazon Prime, é possível ter acesso direto ao Prime Vídeo. Dentro da plataforma há inúmeras categorias de sucesso e opções para escolher. Contando com videoclipes e shows exclusivos. Atualmente o valor mensal da Prime Vídeo é de R$ 14,90 ou R$ 119 no plano anual. Com cada mensalidade saindo por apenas R$ 9,90 mais ou menos.

Leia mais: BASTA! Facebook e Instagram fecham o cerco contra notícias nas plataformas; por quê?

Lançamentos Amazon Prime mês de junho

Os filmes serão lançados entre os dias 1 e 30 do mês de junho. Bem como as respectivas séries também. Veja abaixo o título lançado. Os primeiros da lista serão lançados primeiros e assim sucessivamente.

Filmes Amazon Vídeo Prime Junho

Esquema de Risco: Operação Fortune

Um Ano Inesquecível – Verão

Medellín

Até os Ossos

Minha Culpa

Um Ano Inesquecível – Outono

Till – A Busca por Justiça

Um Ano Inesquecível – Inverno

Poker Face

O Cavalo dos Meus Sonhos

Um Ano Inesquecível – Primavera

O Pacto

12 Heróis

American Underdog: A História de Kurt Warner

Belo Desastre

Séries Amazon Vídeo Prime Junho

Deadloch – 1ª temporada

Com Amor – 2ª temporada

O Lago – 2ª temporada

Jinny’s Kitchen – 1ª temporada

Barrabrava – 1ª temporada

Sou de Virgem – 1ª temporada

Swimming with Sharks – 1ª temporada

Jack Ryan – 4ª temporada

Viajando com os Gil – 2ª temporada

Além disso, ainda há outros quatro títulos para aluguel ou compra. Sendo eles: A Morte do Demônio: A Ascenção, Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes, John Wick 4: Baba Yaga e Renfield: Dando Sangue Pelo Chefe. Portanto, são títulos que vão chegar durante este mês de junho. Lembrando que para ter acesso é necessário ser assinante da Prime Vídeo. A Amazon disponibiliza um período gratuito de testes de 30 dias. Vale a pena conferir!