Estas bebidas são suas aliadas contra o COLESTEROL RUIM

Você sabia que em nosso corpo há dois tipos de colesterol? Um é ‘ruim’ e outro é ‘bom’ para o nosso organismo. O bom, é chamado de HDL já o ruim é chamado de LDL. Para você nunca mais esquecer: HDL (Hoje Deus livra), LDL (Logo Deus leva). Essa brincadeira é simples, mas ajuda você a entender a importância de manter baixos níveis de LDL e altos níveis de HDL em seu organismo. Quando o colesterol ruim está em níveis elevados em seu organismo, inúmeras doenças podem ser desencadeadas levando até mesmo ao óbito, ao passo que quando o organismo possui uma boa quantidade de colesterol bom, ele acaba ‘limpando’ o ruim, entenda.

Bebidas que podem te ajudar a diminuir os níveis de colesterol | Imagem de Pexels por Pixabay

Como ocorre a regulação dos níveis de colesterol no corpo humano?

A porta de entrada do colesterol bom, na maioria das vezes, é a dieta adotada pelo indivíduo, isso faz com que em seu organismo haja altos níveis do LDL. Isso ocorre pela ingestão exagerada de alimentos ricos em gorduras. Mas da mesma maneira que alguns alimentos podem aumentar os níveis de colesterol ruim em seu corpo, outros podem diminuir os níveis.

Uma pesquisa realizada por especialista no assunto, chegou à conclusão que apenas a bebida não é o suficiente, mas beber certos tipos de líquidos e mudar o estilo de vida, pode ajudar a pessoa a se livrar do colesterol ruim, mas cada ação precisa estar interligada a outra.

Portanto, não adianta apenas fazer exercícios físicos e pronto, comer à vontade, não é dessa maneira. Do mesmo modo que não adianta ser sedentário e não comer tanto assim. Tudo na vida precisa de um equilíbrio.

Quais bebidas podem ajudar na diminuição do colesterol ruim?

Chá verde

O chá verde já é bem conhecido por todos os amantes de remédios naturais, pois ele possui várias propriedades que fazem bem para a saúde. Mas o que poucos sabiam, é que ele possui propriedades que também ajudam na redução do colesterol ruim. A pesquisa foi de grande porte, envolveu mais de 3 mil pacientes, a conclusão foi que a ingestão da bebida reduz tanto o LDL quanto o colesterol total.

Erva-mate

Outra erva natural está na lista das grandes aliadas na luta contra o colesterol ruim, de acordo com um estudo que envolveu mulheres que estavam acima do peso, conclui-se que o uso da erva-mate e a mudança de hábitos fizeram com que os níveis de colesterol ruim ficassem ainda mais baixo.

Chá de hibisco

Por fim, há o chá das flores da planta hibisco, segundo estudos, o uso cotidiano do chá produz efeitos satisfatórios na redução de lipídios na corrente sanguínea. Além disso, ele também é eficaz ao reduzir a gordura presente no sangue de pessoas portadoras de diabetes.

Agora é sua vez, escolha a bebida que mais agradou você, combine com bons hábitos e a prática de atividade física, para que os níveis do LDL venham baixar ainda mais e você ficar longe de doenças cardiovasculares que se não cuidadas a tempo, pode levar à morte.

