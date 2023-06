21 milhões de famílias em alerta no Brasil: rombo no orçamento pode afetar o Bolsa Família?

Mensalmente, o Bolsa Família garante que mais de 20 milhões de famílias tenham uma renda mínima para que elas possam ter uma vida digna, entretanto, muitos beneficiários estão com medo de perderem o benefício por conta de um rombo que ocorreu nas contas públicas no ano passado, onde o Governo Federal realizou a liberação de várias verbas e em quase todas as tentativas, houve fracasso na hora do pagamento, entenda o impacto disso no benefício social e se há chances dele ser suspenso

Problema nas contas públicas deixa beneficiários do Bolsa Família em alerta | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Liberação de vários empréstimos para brasileiros

O rombo que foi causado nas contas públicas, teve basicamente duas causas, a primeira foi proveniente do consignado do Auxílio Brasil, esse era o programa de transferência de renda na época do Governo de Jair Bolsonaro. O auxílio em questão foi lançado para ficar no lugar do antigo Bolsa Família, ao todo, foram liberados quase 8 bilhões de reais para que os beneficiários pudessem realizar o empréstimo consignado usando o benefício como garantia.

Já o segundo motivo, foi o lançamento de outra linha de crédito, o SIM Digital, que fornece dinheiro para microempreendedores e cidadãos que estavam com o nome sujo. Lembrando que infelizmente, a maioria das pessoas que solicitaram o empréstimo, não pagaram, atualmente, a linha soma cerca de 100 mil inadimplentes.

Ao todo, a Caixa liberou quase 11 bilhões de reais para os brasileiros, sendo que 3 bilhões de reais foram destinados ao SIM Digital com a incrível taxa de juros de apenas 1,95%. Contudo, houve um recorde de ‘calotes’, atingindo um índice de 80% de inadimplência.

O Bolsa Família será suspenso?

Em relação a isso, os beneficiários do Bolsa Família não precisam se preocupar, uma vez que o orçamento para 2023 aumentou e mesmo com o problema no fechamento das contas do ano passado, o Governo irá conseguir repassar os valores mensalmente aos beneficiários do programa social. Graças ao valor extra de R$ 145 bilhões que foi concedido através da Emenda Constitucional (EC) 126.

Lembrando que o valor em questão está sendo destinado não apenas para o Bolsa Família, mas para outros programas de cunho social também, como o Farmácia Popular e auxílio gás. Mas com tantas dificuldades para manter o programa, a única coisa que o Governo quer, é que os beneficiários sigam à risca todas as regras para a permanência na folha de pagamentos.

A saber, as principais regras envolvem metas nas áreas da saúde, educação e social. Uma vez que o governo pretende que a maioria das crianças com idade de até seis anos, tenham acompanhamento nutricional, além disso, elas também não podem faltar aula, caso faltem mais do que devem, a família pode ser suspensa, além disso, também é preciso que a cada 24 meses, o Cadastro Único seja atualizado, para que o governo tenha as informações atualizadas de todos os beneficiários. Caso alguma dessas regras seja descumprida, a família pode sofrer punições e em casos mais severos, até o desligamento total do Bolsa Família, portanto, fique sempre atento.

