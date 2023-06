Nova função do WhatsApp é BOA, mas oferece perigos; entenda

Função nova no Whatsapp – Em uma época em que as videochamadas se tornaram uma forma essencial de comunicação, o WhatsApp está pronto para implementar uma nova funcionalidade aguardada há muito tempo. Buscando melhorar a experiência de seus usuários, o popular aplicativo de mensagens está trabalhando para permitir o compartilhamento de tela em suas videochamadas, algo que já é uma realidade em outras plataformas como Zoom, Skype, Discord e Google Meet.

O WhatsApp está prestes a adicionar uma nova função muito esperada: a possibilidade de compartilhar a tela durante as videochamadas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

WhatsApp vai lançar nova função?

O WhatsApp tem se esforçado continuamente para melhorar sua plataforma e aprimorar a experiência do usuário. Agora, a plataforma de mensagens está pronta para oferecer aos usuários a possibilidade de compartilhar a tela do celular com outras pessoas durante as videochamadas. Isso permitirá que os usuários compartilhem informações e conteúdos diretamente da tela de seus dispositivos com os destinatários.

Este novo recurso já está sendo testado na versão beta do WhatsApp para Android, de acordo com informações do WaBetaInfo. Para ativá-lo, o usuário precisará simplesmente clicar em um novo ícone que será exibido na barra de opções na parte inferior da tela durante a chamada. Quando o compartilhamento de tela for ativado, tudo que estiver sendo exibido na tela do usuário será compartilhado com o destinatário da chamada.

Esta é, sem dúvida, uma funcionalidade desejada e útil, especialmente considerando o atual ambiente de trabalho remoto e aprendizado à distância. Por enquanto, a função está em fase de testes na versão 2.23.11.19 do WhatsApp Beta, e é esperado que em breve esteja disponível para todos os usuários.

No entanto, a introdução dessa funcionalidade não está isenta de preocupações com a segurança. A possibilidade de compartilhamento de tela pode representar um risco se usada de forma imprópria, pois pode potencialmente expor informações confidenciais, incluindo senhas, aos destinatários das chamadas. Assim, é crucial que os usuários tenham cuidado ao usar esta nova funcionalidade e sejam cautelosos ao aceitar pedidos de compartilhamento de tela, especialmente se não estiverem familiarizados com o solicitante.

Use com precaução

O WhatsApp aconselha os usuários a adotarem medidas de precaução ao usar o novo recurso. Para começar, é fundamental garantir que o aplicativo esteja sempre atualizado, pois as atualizações frequentemente incluem correções de segurança que podem proteger os usuários contra vulnerabilidades que poderiam ser exploradas por hackers.

Além disso, os usuários devem exercer bom senso ao receber solicitações de compartilhamento de tela ou videochamadas de números desconhecidos, e é aconselhável evitar aceitá-las. Esta precaução se estende ao recebimento de links não solicitados, que podem ser maliciosos e ter consequências graves se clicados.

Por fim, a instalação de um bom antivírus é recomendada como uma linha adicional de defesa. Se um arquivo malicioso for enviado durante uma chamada, um programa antivírus de boa qualidade será capaz de detectá-lo e eliminá-lo antes que ele possa causar danos. Com essas medidas em vigor, os usuários podem aproveitar o novo recurso do WhatsApp enquanto minimizam os possíveis riscos de segurança.

