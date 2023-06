Hábito SUPER COMUM aumenta chances de CÂNCER na bexiga, alertam especialistas

Qualquer pessoa do mundo teme algum dia desenvolver alguma espécie de tumor cancerígeno, principalmente, os que atingem a bexiga, por conta que eles tendem a ser bem perigosos, já que na maioria das vezes, o seu diagnóstico é bem tardio pois os sintomas são leves no início, além disso, também há a possibilidade que o câncer se espalhe para outros órgãos que estão perto da bexiga, o que pode acarretar ainda mais os danos. Por isso, os pesquisadores decidiram estudar quais os fatores que mais podem contribuir para isso e descobriram um hábito que muitos têm e podem aumentar bastante as chances de desenvolver a doença, confira.

Confira o hábito que pode levar as pessoas a desenvolver câncer | Imagem de BC Y por Pixabay

Qual o hábito que pode aumentar as chances de Câncer na bexiga?

O câncer pode ser causado por diversos fatores, alguns infelizmente a pessoa talvez não tenha tanto controle, como é o caso de exposição a radiação, ao passo que outros fatores, como hábitos de vida, já são mais fáceis das pessoas terem um controle maior e evitarem sofrer desta patologia tão legal. Por conta disso, os cientistas acabaram de informar qual hábito é responsável por vários casos de câncer na bexiga.

De acordo com a pesquisa, o fato das pessoas fumarem, ou seja, o uso do tabaco, pode aumentar de maneira exponencial as chances dos indivíduo desenvolver câncer de bexiga. Isso por conta que até que as substâncias cancerígenas sejam eliminadas completamente do organismo de cada usuário, pode levar de 10 a 20 anos, isto é, quanto mais tempo a pessoa passar no vício, maiores são as chances de desenvolverem a doença.

Sobre o assunto, um especialista alertou: “O fumo tem centenas de produtos químicos ligados a ele. Pelo menos 40 são comprovadamente cancerígenos. O tabaco in natura já é ruim, mas trabalhado pela indústria é ainda pior, porque há uma concentração maior desses carcinógenos, que pela respiração vão para o pulmão, para a corrente sanguínea e circulam pelo corpo inteiro”

Quais os sinais que uma pessoa pode estar desenvolvendo o câncer na bexiga?

Na maioria das vezes, quanto mais precoce for o diagnóstico, maiores são as chances de cura, no caso do câncer citado, não é diferente. É importante ficar ligado aos sintomas e sempre que achar necessário, procurar um médico especialista, para que ele possa dar o devido diagnóstico e se necessário, dar início ao tratamento. Os principais sintomas são:

Sangue ao urinar: geralmente, quando está no início da doença, o indivíduo pode presenciar o sangue em sua urina, além que ele pode ser totalmente visível a olho nu. Mas lembrando que esse sinal pode ocorrer em decorrência de outras doenças, por isso, é importante procurar um profissional;

Ir várias vezes ao banheiro: Outro sintoma frequente é quando a pessoa acaba precisando ir várias vezes ao banheiro urinar e fica com a sensação que não esvaziou completamente a bexiga, isso pode sinalizar um possível tumor;

Dor ao urinar: No momento que a pessoa vai urinar, ela pode sentir bastante dor, geralmente, isso ocorre quando a doença já está em um estágio bastante avançado.

Portanto, caso você apresente algum dos sintomas citados ou tenha uma leve suspeita que pode estar sofrendo com a doença, procure imediatamente um médico especialista.

