Cachorro consegue detectar CÂNCER em dono; descubra os SINAIS

Desde os primórdios, há quem diga que os cachorros são os melhores amigos das pessoas, por conta de sua natureza afetiva e protetiva, há casos de animais do tipo que esperam seus donos por anos e nunca esqueceram deles. Mas agora, uma descoberta promete confirmar ainda mais a capacidade desses animais em ajudar o ser humano, pois uma habilidade incrível foi descoberta, eles são capazes de detectar o câncer em pessoas e tudo isso por conta do seu olfato apurado, entenda.

Qual a importância disso?

Como é de conhecimento de várias pessoas, há dois tipos de tumores, os que são benignos e os que são malignos, quando o tumor apresentado é maligno, consequentemente, ele é prejudicial para a saúde do paciente e é o famoso câncer, uma vez que é formado por células cancerígenas. E o principal perigo é quando ele já está em fases avançadas, pois as chances de cura despencam.

Mas, ao saber do câncer de maneira precoce, na maioria das vezes, o paciente consegue iniciar o tratamento rápido e em poucos meses, já fica curado da doença, antes mesmo dela se espalhar por órgãos vizinhos. Contudo, a grande parte dos câncer são silenciosos, isto é, por mais que a pessoa o tenha, os sinais não são tão claros, o que dificulta o diagnóstico precoce.

Ao passo que após essa descoberta, que os cães estão conseguindo identificar que a pessoa está com a doença, isso pode mudar o cenário da patologia em todo o mundo. Uma vez que quanto mais cedo a pessoa for diagnosticada, maiores são as chances de cura, como já salientado.

Como os cães são capazes disso?

Essa capacidade foi desenvolvida pelos cachorros devido ao seu olfato, que é bastante sensível, principalmente, em relação aos humanos, a critério de informação, ele é entre 10.000 a 100.000 vezes melhor. Ou seja, através dessa habilidade, é possível eles serem treinados para detectar odores de substâncias químicas específicas que estão presentes nos casos de câncer.

Quando os cachorros são apresentados a odores que são comuns nos casos de câncer, eles apresentam alguns sinais característicos, como movimentos rápidos e começam a cheirar, lamber ou arranhar a região em questão. Tudo isso para indicar que estão conseguindo identificar células cancerígenas e todo esse processo ocorre em pouco tempo.

Lembrando que isso está animando bastante toda a comunidade científica, uma vez que os cachorros já são usados, principalmente por forças policiais, para identificar algumas substâncias, após serem treinados, claro. É muito comum quando há o desaparecimento de pessoas, usarem cachorros para farejar em certas áreas suspeitas, para verem se encontram algum tipo de corpo no local. Ou então, usar os animais na busca de drogas ilícitas, tudo isso demonstra que no longo prazo, eles podem ser treinados a fim de identificarem ‘de longe’ qualquer substância. E é exatamente por isso, que estão sendo treinados para identificarem também as substâncias cancerígenas. Com tudo isso, nos próximos anos, vários meios de diagnóstico precoce devem aparecer, além de tratamentos eficazes.

