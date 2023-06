Norte-americanos estão trocando carros por CARRINHOS DE GOLFE; como assim?

Americanos estão usando carros de golfe? Está emergindo uma tendência curiosa nas cidades litorâneas e comunidades menores dos Estados Unidos que rompe com a habitual dependência de automóveis convencionais. Os carrinhos de golfe elétricos, até então restritos a gramados verdes de clubes e resorts, estão encontrando um novo espaço na rotina diária dessas comunidades, conquistando cada vez mais adeptos por sua praticidade e eficiência energética.

Os carros de golfe elétricos estão ganhando popularidade como uma opção prática e econômica para o uso diário em comunidades litorâneas. Foto: divulgação

Carros são trocados por utilitários de golfe nos EUA

Os motivos para tal escolha são variados e se enquadram em aspectos essenciais para a vida urbana moderna. Para começar, esses veículos compactos consomem muito menos energia em comparação com os automóveis tradicionais. Isso os torna atraentes para os moradores, especialmente quando se leva em conta os custos crescentes da energia e a importância cada vez maior da sustentabilidade.

A facilidade de operação é outro aspecto que agrega valor ao uso dos carrinhos de golfe. Eles são simples de dirigir, sem a complexidade dos carros convencionais, tornando-os acessíveis para uma ampla gama de pessoas. Além disso, seu design compacto facilita a mobilidade, especialmente em cidades menores e locais com ruas estreitas, onde o espaço de estacionamento pode ser limitado.

Há também uma apreciação considerável pela versatilidade desses veículos elétricos. Inicialmente projetados para o transporte de golfistas e seus equipamentos em torno de um campo de golfe, esses veículos estão encontrando uma nova vida fora dos gramados. Seja para atividades diárias, como fazer compras, passeios ou até mesmo para transportar carga, esses veículos estão se provando úteis em muitas frentes.

Com essa crescente popularidade, as montadoras estão se adaptando e ampliando os recursos e funções dos carrinhos de golfe. Estão sendo incorporadas várias melhorias para atender às necessidades e ao conforto dos passageiros. A baixa velocidade e a facilidade de entrar e sair dos carrinhos também acentuam sua conveniência.

Uma evidência do crescente uso de carrinhos de golfe é a cidade de Peachtree, na Geórgia. Esta comunidade adotou amplamente esses veículos como meio de transporte e até incluiu estradas dedicadas exclusivamente a eles, evidenciando a acessibilidade que esses carrinhos podem proporcionar.

Custos e vantagens

Os carrinhos de golfe estão disponíveis em uma variedade de custos, geralmente iniciando em torno de US$ 8 mil (aproximadamente R$ 40,1 mil na conversão direta), mas esse valor pode subir para até US$ 12 mil (R$ 60,2 mil) dependendo do nível de customização.

Outra grande vantagem desses carrinhos de golfe é o benefício ambiental que eles oferecem. Em contraste com os veículos tradicionais que consomem gasolina, esses carrinhos operam com baterias recarregáveis. Isso significa que eles não apenas consomem menos energia, mas também produzem menos poluição, reduzindo a pegada de carbono dos usuários. Eles são uma maneira eficaz de mitigar a emissão de gases do efeito estufa, que são gerados pelos motores de combustão convencionais.

No geral, a eficiência energética e a sustentabilidade, combinadas com os benefícios de custo e conveniência, fazem dos carrinhos de golfe elétricos uma alternativa atraente e viável aos carros convencionais. À medida que a necessidade de soluções de transporte mais amigáveis ao meio ambiente cresce, é provável que o uso desses veículos continue a se expandir, moldando o futuro da mobilidade urbana.

