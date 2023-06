Novo app de GPS deve bater de frente com Waze e Maps; será que ganha?

A tecnologia está avançando e com ela novos aplicativos vão surgindo com melhor qualidade e configuração. Aplicativos de plataforma de navegação são mais usados o Google Maps e Waze pelos brasileiros, ambos são bem parecidos e fornecem quase a mesma coisa instruindo o motorista a seguir o caminho, mas e se tiver outro aplicativo com essa função e mais moderno?

Chegou uma nova opção de aplicativo que tem essa função dentro do mercado e além disso já está mostrando ser um forte concorrente da tecnologia, se chama Magic Earth, e já está disponível para o Android, basta fazer o download na Play Store.

Novidades desse novo aplicativo

A última atualização é o Android Auto, e tem seu diferencial, como é um recurso novo ele pode priorizar mais a privacidade e conveniência, pois assim os usuários podem ter acesso a alguns serviços avançados, como por exemplo navegação off-line. Vale ressaltar também que eles terão mais liberdade para usar uma variedade de mapas atualizados que são feitos regularmente essas modificações, e não precisa ter conexão a internet, para conquistar ainda mais o povo.

O aplicativo Magic Earth está se destacando no mercado por não precisar rastrear ou armazenar os dados de localização de seus usuários, pois essas informações coletas são usadas para testar novos serviços na plataforma e também para levar upgrades para quem escolheu usar o app, essa notícia foi compartilhada pela política de privacidade da própria companhia.

Um ponto que mais chamou atenção foi a nova versão para Android, pois é um sistema avançado de Assistência ao Consumidor – ADAS. Ou seja, os motoristas poderão ser avisados sobre a saída da faixa de rodagem, sinais de trânsito e quando estiver perto de acontecer uma colisão. Esses pontos estão chamando bastante atenção pela sua eficiência.

Novidade para os motoristas de caminhão

Para complementar a novidade que está dando o que falar, os motoristas de caminhão também terão um recurso somente para eles. O motorista vai poder colocar informações sobre o seu caminhão, por exemplo: cumprimento, largura, altura e assim ele vai receber informações e indicações que serão mais apropriadas para o transporte dele. Tudo isso foi pensando para trazer segurança as estradas.

Atualmente o aplicativo está passando por alguns problemas de como fazer o cálculo da rota, o seu desempenho ainda está um pouco devagar, no entanto já estão estudando para melhorar essa situação, pois não deixou de ser uma boa plataforma para ajudar na navegação.

