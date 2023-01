Metaverso nos carros! Google lança mapa realista de GPS

Há 50 anos poucos imaginariam que existiriam certas tecnologias, que atualmente, ajudam milhares de pessoas. Ao passo que, atualmente, não conseguimos saber ao certo quais tecnologias existirão daqui 50 anos. Mas a tendência é que sejam tecnologias inovadoras, que possam até mesmo substituir muitas coisas hoje feitas por humanos. Como dirigir um carro, por exemplo. Mas isso não está tão longe de acontecer, principalmente, por conta de um novo sistema de mapas que foi lançado pelo Google, semelhante ao Maps, contudo, totalmente em HD e será possível a integração com uma linha de carros que será lançada nos próximos meses.

Mapas totalmente em HD nos carros

Há duas empresas que já oficializaram que irão implementar o sistema em seus veículos. Isto é, a Volvo e a Polestar. Elas irão integrar os mapas em HD que estão sendo lançados pelo Google. A funcionalidade irá apenas ‘complementar’ o atual Google Maps, mas terá informações importantes.

A tecnologia planeja conseguir cruzar todas informações inerentes ao tráfego na via, tudo isso em tempo real, para permitir que seja feito um bom planejamento de rotas para cada usuário, com a possibilidade de personalizar de acordo com a necessidade de cada um.

A funcionalidade irá apresentar detalhes bem específicos, com a maior qualidade possível. Como marcadores de faixa de trânsito, sinais e barreiras feitas pelos órgãos de fiscalização. Isso tudo será lançado no EX90, carro da Volvo que promete ser 100% elétrico, além do Polestar 3.

Os executivos da empresa estão animados

“A implementação do Google HD Maps em nossos próximos carros nos ajudará a oferecer aos nossos motoristas uma experiência de direção mais agradável e, no futuro, contribuirá para a introdução de uma direção autônoma segura.”, salientou Javier Varela.

Portanto, é notório que uma das maiores expectativas para a implementação do sistema, é conseguir melhorá-lo cada vez mais, para em um futuro próximo, conseguir dirigir um carro apenas pelo aplicativo, por exemplo. Mas claro, tudo isso dependerá de muitas inovações, de segurança e de visualização em tempo real dos veículos.

Mas fora isso, existem grandes expectativas já na questão de automatizar várias funcionalidades dos carros elétricos, por intermédio de assistentes virtuais. Com eles será possível saber se a bateria do carro está acabando, por exemplo, ou antes de você sair de sua casa, você pode pedir para que o assistente virtual aqueça o carro.

“A adição do Google HD Maps em nossa futura linha de carros marca uma expansão de nossa colaboração estratégica com o Google, refletindo nosso compromisso de trabalhar com líderes em tecnologia”, ou seja, a parceria é com o intuito de fomentar ainda mais a integração dos setores.

