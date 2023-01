Lista de bilionários começa 2023 com 53 brasileiros; veja os mais ricos

O ser humano sempre teve a necessidade de quantificar as coisas, a fim de fazer comparações. E isso ocorre em todos os setores, por exemplo, há quem queira quantificar quantas casas há no globo ou quantos automóveis. Ao passo que há quem quantifique quantas pessoas são bilionárias ao redor do mundo e, além disso, não basta ser bilionário, precisa ser o mais rico do mundo. E quem faz esse levantamento é a revista Forbes e uma surpresa acabou chamando a atenção de todos, que a lista dos mais ricos de 2023, tem 53 brasileiros inclusos. Confira alguns

A cerveja tornou um empresário o mais rico do Brasil

A cerveja é uma das bebidas mais consumidas por todos, em suas mais diversas versões. Principalmente porque o Brasil é conhecido como o país do futebol e se tem algo que combina com o esporte, é cerveja. Ela é bem vinda em qualquer lugar e momento. E foi exatamente por vender essa bebida, que o empresário Jorge Paulo Lemann é considerado atualmente o homem mais rico do Brasil.

Atualmente ele tem 83 anos e é o dono da cervejaria Ambev. Seu patrimônio é avaliado em quase R$ 90 bilhões. No Brasil, ele é o empresário mais rico, todavia, no ranking mundial, ele encontra-se na posição 102ª. Mas dos 10 brasileiros mais ricos neste ano, os três primeiros fazem parte da Ambev, sendo eles, além de Jorge, encontram-se na lista Marcelo Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira e sua família.

Nas demais posições, encontram-se empresários de outros ramos, como acionistas do Facebook e do banco Safra. Outro brasileiro que está na lista, é Luciano Hang, conhecido por ser o dono da Havan, a saber, sua fortuna é avaliada atualmente em quase R$ 25 bilhões.

Conheça o homem mais rico do mundo

Atualmente o homem mais rico do mundo é francês. Estamos a falar do Bernard Arnault e da sua família. Juntos, eles têm a maior riqueza de todo o mundo. Ele é o dono da empresa LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, que representa mais de 70 marcas luxuosas em todo o mundo. Ou seja, ela optou pelo luxo a fim de ter um diferencial no mercado.

Ele possui investimento em várias empresas de luxo, como as grifes Louis Vuitton, Dior e Fendi, além das famosas casas de champanhes Chandon, Veuve Clicquot e Krug. Outro investimento dele de sucesso é a gigante rede de hotéis Belmond, atualmente, ela possui quase 50 unidades em várias partes do mundo.

E esses são apenas os negócios mais conhecidos e lucrativos deles. Pois eles ainda têm um jornal de investimentos, marcas de perfumes e até destilarias de uísque, é bastante negócio, por isso, ele consegue ter uma fortuna tão grande.

