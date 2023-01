WhatsApp 2023: veja TUDO o que deve ser lançado

O WhatsApp é um dos mensageiros mais usados em todo o mundo, principalmente por conta de sua simplicidade e por conta de suas mensagens instantâneas, isso tornou-se febre em todo o globo. Por conta que ajuda bastante a comunicação entre as pessoas, seja em um grupo de família ou até mesmo em um grupo de trabalho. Todavia, para continuar no topo, o aplicativo precisa sempre se inovar, pensando nisso, neste ano, isto é, 2023, várias atualizações são previstas a fim de melhorar ainda mais as funcionalidades do aplicativo.

Algumas atualizações já existem em aplicativos semelhantes

Possibilidade de editar uma mensagem após o envio

Uma das atualizações previstas para este ano, é a possibilidade de editar uma mensagem após o envio, isso é bem útil, pois você não precisa ficar apagando uma mensagem e enviando outra, basta clicar na opção e editá-la de acordo com a mudança que você deseja efetuar. Alguns outros aplicativos já têm tal funcionalidade.

Mas vale lembrar que de maneira análoga ao que ocorre em outras redes sociais, ao editar uma mensagem, ficará uma notificação nela, informando para o usuário que a mensagem em questão foi editada. Além disso, será possível ver a mensagem antiga e a nova.

Novo formato de status

Outra mudança prevista para 2023 é uma novidade para quem ama mandar áudios pelo WhatsApp, será possível alterar o status apenas por voz. Ou seja, além da opção de postar uma imagem ou vídeo, você irá conseguir colocar uma mensagem de voz e todos os seus contatos poderão escutar.

Um melhor sistema de filtragem

A tendência é que um filtro de mensagem ocorra dentro do mensageiro. Ou seja, será possível achar mensagens por uma data específica, coisa que atualmente não dá. Isso é excelente para quem possui várias mensagens mas precisa ver as mensagens de um dia em específico.

Veja também: Novidade acabará com as ligações ESTRANHAS no WhatsApp

As atualizações também irão chegar para comunidades

Vídeo em miniatura

Você sabe quando está assistindo um vídeo e sai da página e fica apenas a miniatura dele? Essa é uma atualização que o WhatsApp quer trazer, a fim de melhorar ainda mais as chamadas de vídeos. Essa tecnologia é ideal para quando o usuário quer continuar na chamada de vídeo ao mesmo tempo precisa fazer algo no celular.

Mais membros nos grupos

E por fim, a novidade querida por todos, o aumento da quantidade de membros por grupo do WhatsApp, a tendência é que cada grupo possa ter até 1024 membros, o que irá possibilitar a criação de comunidades dentro da plataforma.

Lembrando que todas essas atualizações são apenas previsões, ou seja, devem ocorrer neste ano, mas ainda não há uma data oficial para o lançamento delas.

Veja também: Excluiu as mensagens do seu WhatsApp? Ainda dá para recuperar e ler