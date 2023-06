Netflix LIBERA lista de 5 séries com NOVAS TEMPORADAS em junho

Junho mal começou e a Netflix já deixou anunciado que, no decorrer deste mês, colocará em seu catálogo novas temporadas de 5 séries muito amadas pelo público.

Aliás: a lista de novos conteúdos não é novidade para os assinantes. Mas, no que diz respeito a estas séries, de fato se trata de algo surpreendente e animador, principalmente quando considerado o fato de que essa plataforma de streaming não raramente cancela alguns títulos, sem lhes dar ao menos uma chance de finalização.

Mais detalhes podem ser conferidos a seguir.

Séries da Netflix que estarão com novas temporadas no mês de junho

Para quem terminou a última temporada de algumas das séries abaixo com um “gostinho de quero mais”, é hora de comemorar!

1. Série “Eu Nunca”

Típica série adolescente, “Eu Nunca” conta a história de uma jovem que perdeu seu pai recentemente e está diante de uma das fases mais difíceis que já viveu em sua vida.

A 4ª temporada desta produção estreia no dia 8 de junho, com muitas outras situações ligadas às descobertas da adolescência e ao desafiador período do Ensino Médio.

2. Série “Titãs”

Esta aclamada série de heróis estará de volta à Netflix no final de junho, mais especificamente no dia 26, para uma 4ª temporada.

Os novos episódios mostrarão tudo o que aconteceu após a missão de salvamento de Gotham e a volta para São Francisco. Inclusive, quando param em Metrópoles, os protagonistas se deparam com algo similar a um culto com características sobrenaturais. Mas nada é o que parece.

3. Série “Black Mirror”

A plataforma de streaming ainda não informou quando, exatamente, a tão aguardada 6ª temporada de “Black Mirror” será lançada, embora o lançamento esteja previsto também para este mês.

Como já era de se esperar, os novos episódios estão sendo mantidos em mistério. Mas, como todo fã desta série já sabe, eles dificilmente irão decepcionar, uma vez que retratam a dependência da tecnologia com maestria.

4. Série “Recursos Humanos”

Em uma “pegada” bem diferente das demais séries da Netflix listadas acima, “Recursos Humanos” é completamente animada, sendo voltada para o público adulto.

Trata-se de uma série consideravelmente nova, cuja 2ª temporada irá ao ar no próximo dia 9, com muita ajuda para os humanos e outros detalhes a mais, como sexo casual.

5. Série “The Witcher”

“The Witcher” criou uma legião de fãs no mundo todo, e todos eles ficarão felizes ao saber que, no dia 29 de junho, a primeira parte da 3ª temporada estará disponível.

Será o momento de ver Geralt fazendo de tudo para proteger as pessoas que ama, e escondê-las em locais seguros.

A plataforma está repleta e séries já finalizadas

Enquanto muitas pessoas aguardam por novas temporadas para as séries da Netflix, outras simplesmente querem algo mais imediato, evitando ter que esperar meses (ou anos) para continuar acompanhando alguma história.

Para esse segundo público, a dica é apostar nas séries que já estão finalizadas dentro da plataforma, a exemplo de Death Note, The Office, Gilmore Girls, The Good Place e Grace and Frankie.

