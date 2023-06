CARREGADOR de celular quente demais é mau sinal; veja 5 hábitos que detonam ele

Carregador ficou quente? Em um mundo cada vez mais conectado, nossos dispositivos móveis tornaram-se uma extensão de nós mesmos. Mas quando o carregador do celular aquece a um ponto anormal, é hora de fazer uma pausa e verificar o que pode estar errado. Essa ocorrência, que muitas vezes é ignorada, pode ser um sinal de problemas, variando de carregadores com defeito, questões elétricas ou até mesmo o uso de dispositivos falsificados.

É importante evitar o uso do celular durante o carregamento, pois isso pode fazer com que o carregador fique quente. Foto: divulgação

Carregador de celular quente pode ser indicador de perigo

O aquecimento do carregador de celular pode ser um sinal de uma variedade de problemas. Vamos abordar aqui cinco das causas mais comuns, para ajudar a identificar e prevenir problemas futuros que possam causar danos ao seu dispositivo e, mais importante, garantir sua segurança.

Veja também: Adie a “morte” dos seus aparelhos eletrônicos; PARE com estes erros

Uma causa comum para o superaquecimento do carregador é a escolha do local de carregamento. Pode parecer irrelevante, mas carregar o dispositivo em um ambiente quente pode resultar em um acúmulo excessivo de calor. Enquanto a geração de calor é parte integrante do processo de carregamento, o problema surge quando o calor produzido pelo carregador se combina com um ambiente já aquecido. Este tipo de situação pode levar a riscos de segurança. Portanto, é essencial prestar atenção ao local onde você coloca seu celular para carregar.

Outro fator a considerar é o uso do celular enquanto ele está carregando. Ao usar o dispositivo durante o carregamento, o cabo pode dobrar, dificultando a passagem adequada de energia e levando ao superaquecimento do carregador e do dispositivo. Uma solução simples é fazer do tempo de carregamento um período de descanso para o dispositivo, evitando mantê-lo conectado à tomada durante a noite inteira ou por longos períodos de tempo.

Além disso, o uso de carregadores não originais ou falsificados é uma causa comum de superaquecimento. Embora esses produtos alternativos possam ser mais baratos, eles são frequentemente feitos com materiais de qualidade inferior e podem levar a problemas futuros. Esses problemas podem ir além do superaquecimento do carregador e afetar o desempenho da bateria do celular.

Outras dicas

O uso de um filtro de linha defeituoso para carregar o dispositivo pode também ser uma fonte de problemas. Embora possa parecer conveniente, um filtro de linha com defeito pode fornecer uma quantidade inadequada de energia para o carregador, levando ao superaquecimento. Mesmo que os filtros de linha tenham várias entradas disponíveis, eles podem não ser capazes de suportar a carga de todos os dispositivos conectados ao mesmo tempo. Uma solução é utilizar o filtro de linha com moderação e sempre conferir a sua condição.

Finalmente, a incompatibilidade do carregador com o dispositivo é uma causa comum de superaquecimento. Muitos usuários podem não prestar atenção suficiente a esse detalhe, mas o uso de carregadores específicos para cada dispositivo é fundamental. Assim como ocorre com os produtos falsificados, um carregador incompatível pode superaquecer o dispositivo. Recomenda-se sempre utilizar o carregador original que acompanha o dispositivo ou, se necessário, pesquisar e adquirir um carregador que seja compatível.

Em conclusão, é crucial estar ciente das várias causas que podem levar ao superaquecimento do carregador do celular. O cuidado com o local de carregamento, o uso moderado do dispositivo durante o carregamento, a escolha de carregadores originais, a inspeção de filtros de linha e a seleção de carregadores compatíveis com o dispositivo são etapas essenciais para garantir a segurança do usuário e a longevidade do dispositivo.

Veja também: Nova função do WhatsApp é BOA, mas oferece perigos; entenda