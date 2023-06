Cidade PAGA “aluguel” para que VOCÊ more nela: R$ 800 todos os meses

Morar em outra cidade com o aluguel pago? A cidade italiana de Mântua promete um estímulo financeiro tentador para aqueles dispostos a mudar de cenário. Com uma proposta de 150 euros mensais – o equivalente a cerca de R$ 800 – a administração da cidade está disposta a incentivar a migração para esse belo local, numa tentativa de reverter uma situação demográfica em declínio. A única exigência é que os beneficiários da proposta se comprometam a viver e trabalhar na cidade por pelo menos um ano.

A cidade de Mântua, na Itália, oferece uma ajuda de custo de 150 euros por mês para pessoas que queiram morar e trabalhar por lá, por pelo menos um ano, além de auxílio para aluguel. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Aluguel de graça nesta cidade

Localizada na região da Lombardia, no norte da Itália, Mântua é um pedaço da história italiana imerso em riqueza cultural e econômica. A região é conhecida como uma das mais prósperas do país, no entanto, como muitas outras áreas da Europa, está enfrentando um desafio demográfico com um declínio na população.

Veja também: Abra o bolso! AUMENTO GERAL de salários está em análise; 9% a mais

Mattia Palazzi, prefeito de Mântua, anunciou a iniciativa com o objetivo de impulsionar o número de cidadãos na cidade. Atualmente, Mântua é lar de apenas 50 mil habitantes. O prefeito, que é o cérebro por trás da ideia, promete que com o incentivo virão novas oportunidades de trabalho, à medida que várias indústrias se estabelecerem na cidade nos próximos anos, gerando emprego e atraindo ainda mais pessoas para o local.

Em uma entrevista ao jornal italiano Corriere di Milano, Palazzi destacou que diversos negócios estão investindo e se instalando na área. Entre as empresas citadas estão grandes marcas como Adidas e Corneliani, além de empresas de tecnologia, como a Opto Engineering e MyNet. O prefeito mencionou que essas empresas têm uma tendência a contratar jovens, um grupo demográfico que é um dos principais alvos de atração para Mântua, em meio a uma população envelhecida.

Subsídio será distribuído em junho

Ainda que o projeto não esteja oficialmente em vigor, o plano do governo da cidade é começar a distribuir os incentivos financeiros ainda este mês. Inicialmente, o “subsídio” mensal de 150 euros será disponibilizado para novos moradores com salários entre 1,2 mil e 1,5 mil euros, durante um período de 12 meses.

O orçamento total do projeto, conforme previsto pela prefeitura de Mântua, é de 400 mil euros, aproximadamente R$ 2,1 bilhões. A ideia é investir metade desse dinheiro em 2023 e a outra metade em 2024. Este investimento em novos residentes, aliado à chegada de empresas conhecidas, sinaliza uma esperança para o crescimento da cidade.

No panorama geral, Mântua representa um exemplo de como as cidades estão buscando maneiras inovadoras de enfrentar os desafios demográficos. Com a oferta de um subsídio financeiro para novos residentes, a cidade está investindo em seu futuro, na esperança de que uma população rejuvenescida possa trazer novo vigor à economia local. Enquanto aguardamos a implementação oficial do projeto, fica claro que Mântua está investindo em seu futuro de uma maneira que poucas cidades fizeram.

Veja também: TERROR DA PIZZARIA: 5 signos gulosos que dão prejuízo no rodízio