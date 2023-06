NOVO CONSIGNADO 2023: confira os valores, taxas, juros e onde aprovar

Entenda o novo consignado – A vida financeira dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) está prestes a receber um grande impulso com a reativação do empréstimo consignado, anunciado na última quinta-feira (1). Esta opção de crédito, suspensa desde março deste ano, agora está novamente disponível para os beneficiários, após aprovação do Senado. A reativação traz alívio a milhões de cidadãos brasileiros que dependem desse benefício para atender a suas necessidades financeiras.

O Senado aprovou o novo empréstimo consignado, trazendo benefícios para os beneficiários do BPC/Loas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Novo empréstimo consignado em 2023

A suspensão do empréstimo do BPC/Loas em março ocorreu em decorrência da assinatura da Medida Provisória nº 1.164 pelo governo. Agora, com o início de junho, esta modalidade foi reativada e os beneficiários têm o sinal verde para fazer suas solicitações. O processo de reativação não foi simples, exigindo aprovação de uma comissão mista, seguida pela Câmara, e finalmente, a confirmação do Senado.

De acordo com o texto da medida, os beneficiários do BPC/Loas poderão comprometer até 35% de seu benefício com o empréstimo consignado. Esses 35% são divididos de tal forma que 30% são destinados à realização de empréstimos e financiamentos, enquanto os 5% restantes podem ser usados para despesas com cartão de crédito.

O BPC/Loas é um benefício destinado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade que tenham impedimentos para trabalhar. Este benefício garante um salário mínimo mensal aos beneficiários, mesmo que não tenham contribuído para o INSS.

Quem está elegível?

Para se tornar elegível para o empréstimo BPC/Loas, os beneficiários devem ter seus dados atualizados no Cadastro Único. A solicitação para o empréstimo pode ser feita através do site Meu INSS. Se os beneficiários precisarem atualizar seus dados, podem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou a prefeitura, apresentando os documentos necessários, incluindo RG, CPF e Título de Eleitor.

Uma vez que todos os requisitos são cumpridos, os beneficiários devem aguardar a conclusão do processo de solicitação para saber se são elegíveis para o empréstimo. O processo de solicitação envolve várias etapas que começam com o login no aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. Após o login, os beneficiários devem selecionar a opção “Agendamentos/Solicitações”, clicar em “Novo Requerimento”, selecionar o serviço desejado e clicar em “Atualizar”. Depois, eles devem verificar ou alterar seus dados de contato, clicar em avançar e preencher os dados solicitados para concluir o pedido.

A reativação do empréstimo consignado do BPC/Loas representa um desenvolvimento significativo para os beneficiários do programa, fornecendo-lhes uma linha de crédito muito necessária para atender às suas necessidades financeiras. O governo, por sua vez, espera que esta medida ajude a aliviar as tensões financeiras que muitos beneficiários enfrentam, proporcionando-lhes um meio de atender às suas necessidades básicas e melhorar sua qualidade de vida.

