Bancos tiraram o escorpião do bolso e vão LIBERAR pagamentos em massa neste mês

Bancos liberaram pagamentos em junho? No calendário de pagamentos do Brasil, o abono salarial conhecido como PIS/Pasep ganha destaque. Desde fevereiro deste ano, milhões de trabalhadores do setor público e privado têm esperado ansiosamente pela chegada deste benefício em suas contas bancárias. Em junho, os desembolsos continuam, permitindo que quatro novos grupos de trabalhadores recebam até um salário mínimo em suas contas.

Os bancos estão realizando os pagamentos do abono salarial para milhões de trabalhadores neste ano. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Pagamentos realizados pelos bancos

Os pagamentos do abono salarial PIS/Pasep são administrados por dois grandes bancos brasileiros, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O primeiro é responsável pelos pagamentos aos funcionários do setor público, enquanto o último gerencia os pagamentos aos trabalhadores do setor privado. No entanto, para serem elegíveis ao abono salarial, os trabalhadores devem atender a uma série de critérios definidos pelo Governo Federal.

Os critérios para elegibilidade ao abono salarial incluem ganho mensal de até dois salários mínimos, equivalente a R$ 2.640, inscrição no programa há pelo menos cinco anos, ter trabalhado pelo menos 30 dias com carteira assinada e ter os dados informados corretamente pelo empregador. Portanto, aqueles que satisfazem todas essas condições terão o privilégio de receber um pagamento extra em suas contas bancárias.

Os pagamentos deste ano, realizados tanto pela Caixa Econômica Federal quanto pelo Banco do Brasil, estão baseados no ano-base de 2021. Com base nas estimativas do governo, mais de 23 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados pelo abono salarial em 2023, proporcionando um impulso financeiro significativo para muitas famílias em todo o país.

Calendário

De acordo com o calendário do PIS, estabelecido pela Caixa Econômica Federal, os trabalhadores do setor privado que nasceram nos meses de setembro e outubro receberão seus pagamentos a partir de 15 de junho. Esta data, já aguardada por muitos, marca a continuação dos desembolsos que têm ocorrido desde fevereiro deste ano.

Do mesmo modo, o Banco do Brasil, que administra os pagamentos do Pasep para os trabalhadores do setor público, também tem um calendário definido. Os beneficiários com o número final do benefício 6 ou 7 receberão seus pagamentos a partir de 15 de junho.

O valor do benefício pode chegar a um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.320, mas o valor exato depende do número de meses trabalhados durante o ano-base. Por exemplo, aqueles que trabalharam apenas um mês devem receber R$ 110. Isso significa que o valor do abono salarial pode variar bastante, proporcionando um benefício proporcional ao tempo de trabalho de cada beneficiário.

No momento em que o país enfrenta desafios econômicos significativos, o abono salarial PIS/Pasep surge como uma fonte essencial de suporte financeiro para milhões de trabalhadores. Conforme os pagamentos continuam em junho, muitos aguardam ansiosamente por essa ajuda financeira que pode proporcionar algum alívio durante esses tempos incertos.

