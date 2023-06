O MAIOR DE TODOS! 20 mil vagas em concurso público do governo; confira

Concurso público – Um anúncio significativo foi feito pelo governo de Minas Gerais, trazendo uma luz de esperança para aqueles que estão buscando um novo desafio profissional no setor da educação. O estado lançou um edital para um concurso público que disponibilizará milhares de vagas na Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG), um movimento que visa reforçar o quadro de funcionários do sistema educacional estadual.

O concurso público da SEE-MG será realizado em três etapas, incluindo prova objetiva, redação e avaliação de títulos. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Chegou a hora de prestar um concurso público

A notícia do concurso público, que oferece 19.878 vagas no total, foi divulgada no Diário Oficial do estado de Minas Gerais, em uma ação conjunta com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG). Entre essas vagas, mais de 13 mil são destinadas a professores, o que representa uma significativa expansão no número de profissionais da educação no estado.

O período de inscrições para esse grande concurso começa em 31 de julho e termina em 29 de agosto. As vagas são para diversos cargos, como professor, analista, técnico, assistente e especialista, dando uma ampla gama de oportunidades para profissionais de diferentes níveis e áreas de expertise.

O processo de seleção para este concurso será estruturado em três etapas distintas. A primeira etapa consiste em uma prova objetiva de múltipla escolha, que incluirá questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-matemático, Legislação Educacional, Direitos Humanos e Conhecimentos Específicos. A segunda etapa é uma redação, que terá um caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Por último, haverá uma avaliação de títulos, que será classificatória e destinada apenas aos cargos que pertencem às carreiras de nível superior.

Para acomodar os candidatos durante a realização da prova, todas as cidades-sede das Superintendências Regionais de Educação estarão disponíveis. Para um entendimento mais detalhado das diretrizes e regulamentos do concurso, os candidatos são encorajados a acessar e ler o edital completo aqui.

Mais informações

Para obter informações adicionais, os candidatos podem consultar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o site da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) ou o site da Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG). Além disso, um canal de atendimento direto também está disponível para responder a quaisquer perguntas ou preocupações por telefone 0800 2834628 e por e-mail [email protected]

Dentro do total de 19.878 vagas disponíveis, há uma distribuição específica por cargo. As vagas são divididas da seguinte forma: 13.121 vagas são para o cargo de Professor de Educação Básica (PEB); 1.656 vagas para Especialista em Educação Básica (EEB); 407 vagas são para Analista Educacional (ANE); 438 vagas são para Analista Educacional na função de Inspetor Escolar; 552 vagas são para Analista de Educação Básica (AEB); 311 vagas são para Técnico da Educação (TDE); e finalmente, 3.393 vagas são para Assistente Técnico de Educação Básica (ATB).

Este concurso público certamente será um marco na educação de Minas Gerais, promovendo uma ampla gama de oportunidades de emprego e possibilitando melhorias significativas na qualidade da educação oferecida em todo o estado.

