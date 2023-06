Novidade EXCLUÍDA do WhatsApp está de volta aos grupos do app

Novidade no WhatsApp – Na quinta-feira (1°), o aplicativo de mensagens WhatsApp, na sua versão beta para Android, introduziu uma atualização notável. Este upgrade traz de volta um recurso que havia sido removido anteriormente – a capacidade de visualizar a foto de perfil dos usuários dentro de grupos. No universo em constante mudança da tecnologia, esta reviravolta intrigante marca uma nova fase na evolução contínua do WhatsApp.

Além da novidade de visualização de fotos em grupos, o WhatsApp também está testando o recurso de compartilhamento de tela durante videochamadas. Foto: divulgação

Confira a última novidade do WhatsApp

O recurso de visualização de fotos de perfil em grupos no WhatsApp foi disponibilizado no passado, mas foi descontinuado em algum momento por razões não divulgadas pela Meta, a empresa responsável pelo popular aplicativo de mensagens. Segundo o WABetaInfo, um portal dedicado à análise do aplicativo, essa funcionalidade foi reintegrada na versão 2.23.12.7 do WhatsApp.

Essa funcionalidade é similar à disponível no Telegram, concorrente direto do WhatsApp. O objetivo é melhorar a experiência dos usuários que frequentam grupos no mensageiro, uma vez que ver a foto do perfil pode ser mais útil e informativo do que ter apenas o número de telefone visível.

Para os testadores beta do WhatsApp para Android interessados em verificar se receberam essa atualização, basta abrir um grupo de seu interesse no aplicativo. Se as fotos de perfil começarem a aparecer, isso indica que o aplicativo foi atualizado para a versão mais recente.

Atualmente, não há confirmação se essa funcionalidade será disponibilizada para os usuários que não fazem parte do programa de testes beta do WhatsApp. No entanto, é importante destacar que o WhatsApp está em constante desenvolvimento e teste de novos recursos, com o objetivo de melhorar a experiência dos usuários.

Uma dessas novidades é o recurso de compartilhamento de tela, que está atualmente em fase de teste. Este recurso, que já é popular em muitos outros aplicativos de comunicação, permite ao usuário compartilhar a tela do seu dispositivo durante uma chamada de vídeo. A informação veio novamente do WABetaInfo, que também mencionou que essa funcionalidade deverá ser lançada para todos os usuários “em breve”.

Como usar?

Para acessar esta nova funcionalidade, é necessário ter instalada a versão beta 2.23.11.19 do WhatsApp. Esta versão está disponível para os participantes do programa de testes da Google Play Store.

Com essa atualização, o WhatsApp passará a ter um botão que permite compartilhar a tela durante uma chamada de vídeo em andamento. Quando este botão é selecionado, é exibida uma caixa de permissão do Android solicitando permissão para iniciar a transmissão da tela para os outros participantes da chamada.

Entretanto, é importante salientar que este recurso de compartilhamento de tela pode não funcionar em smartphones que estejam rodando versões mais antigas do Android ou que não tenham a versão mais recente do WhatsApp instalada.

Estas atualizações e testes do WhatsApp evidenciam a contínua busca da Meta para melhorar a experiência dos usuários e manter a relevância do aplicativo num mercado competitivo. Enquanto os detalhes completos destas mudanças só serão conhecidos com o tempo, é evidente que a inovação continua a ser um elemento central na estratégia do WhatsApp.

