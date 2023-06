MEDO! Risco de extinção humana é real diante de IA, dizem especialistas

Pensar na extinção humana é como pensar no roteiro de um filme, uma vez que parece praticamente impossível que a humanidade deixe de existir por algum motivo.

Tanto que, estudando o assunto com cuidado, é possível notar que boa parte da população mundial nem mesmo se preocupa com este tema.

Porém, com a IA (Inteligência Artificial) se fazendo cada vez mais presente em nosso dia a dia, sob diversos aspectos, os debates sobre uma possível extinção ficaram acalorados entre os especialistas que trabalham com tecnologia.

E, durante a leitura a seguir, é possível compreender exatamente o que eles acreditam que pode acontecer com a raça humana a longo prazo.

Segunda especialistas, a extinção humana deve ser uma preocupação global | Imagem: Owen Cannon / unsplash.com

O que os especialistas têm a dizer, a respeito da extinção humana

CEOs, pesquisadores e engenheiros que atuam no mercado da tecnologia fizeram um novo alerta, a respeito de todas as ameaças que a Inteligência Artificial (IA), com seu crescimento desenfreado, pode representar para o nosso futuro.

O alerta oficial, que teve sua publicação feita pela Center For AI Safety, uma Organização Não Governamental que estuda a Inteligência Artificial, diz que, assim como as pessoas se unem no mundo todo para combater pandemias e guerras, também devem se unir para conter qualquer risco de uma possível extinção em massa, causada justamente pelo uso indevido da IA.

O comunicado teve um peso ainda maior por receber a assinatura de diversas pessoas importantes do setor da tecnologia, a exemplo de Demis Hassabis, atual CEO do Google DeepMind, e Sam Altman, CEO da famosa OpenAI. Youshua Bengio e Geoffrey Hilton, que são pesquisadores premiados da área, também contribuíram com seus nomes.

Causou certa surpresa, porém, o fato de Yann LeCun, que hoje atua como cientista-chefe de Inteligência Artificial da empresa Meta, não ter assinado.

Não se trata de uma preocupação recente, exatamente

Esta declaração de certa forma realmente reforça que há uma preocupação em relação à extinção humana e, ainda, reforça que é preciso se preocupar com o quesito “segurança”, em meio a tantas ferramentas que surgem o tempo todo e são alimentadas pela IA.

Inclusive, vale lembrar que não é a primeira vez que algo similar acontece.

No início deste ano, Elon Musk e outros poderosos da tecnologia assinaram uma carta aberta, pedindo uma pausa de alguns meses no desenvolvimento destas ferramentas.

Dan Hendrycks, que chefia a ONG acima mencionada, aponta que a declaração mais recente serve para reforçar que não são poucas as pessoas preocupadas com as consequências do uso desenfreado da IA, em um momento no qual boa parte da população acredita que este é um tema que preocupa somente um ou outro indivíduo.

Um resumo do que pode vir a acontecer

A extinção humana, de fato, pode estar muito longe de acontecer. Porém, muitas pessoas realmente acreditam que os sistemas de IA podem evoluir a ponto de não ser mais possível controlá-los.

Por outro lado, há quem acredite que isso jamais irá acontecer, uma vez que, passados anos de desenvolvimento, a Inteligência Artificial nem mesmo se mostra capaz de dirigir um carro, por exemplo.

