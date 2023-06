CHOCANTE! Novo salário mínimo de mais de R$ 1.500 assusta os trabalhadores

Não é de hoje que os brasileiros sabem que o salário mínimo pago é bem abaixo do ideal para ter uma vida com qualidade. Já faz algum tempo que o Presidente Lula aumentou o salário mínimo para R$ 1.320. Proporcionando a alegria de milhões de brasileiros. Entretanto, nesta última semana, o Governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autorizou o pagamento de um novo salário mínimo aos trabalhadores paulistas. O valor surpreendeu a todos. A publicação no Diário Oficial do Estado será feita hoje! A partir de então, será válida a medida e os respectivos repasses.

Novo salário mínimo surpreende brasileiros | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Novo valor assusta brasileiros

Portanto, o novo valor oficial do salário mínimo paulista representa um reajuste entre dois grupos de trabalhadores que recebem algo em torno de R$ 1.284 e R$ 1.306. Retirando essa diferença entre ambos e fixando um único valor de salário mínimo. Lembrando que a autorização aconteceu logo após uma rápida reunião na Assembleia Legislativa do Estado.

Ainda na mesma reunião a Alesp adicionou os cuidadoress de idoso na lista de trabalhadores cujo serão contemplados com a nova medida salarial. Desse modo, o projeto acaba viabilizando e autorizando o pagamento de R$ 1.550 como piso salarial.

Desse modo, para os trabalhadores inclusos na lista o valor mínimo a fim de ser recebido mensalmente é de R$ 1.550. Representa excelentes valores aos trabalhadores. Visto que é 4 vezes superior à inflação somada.

Essa análise representa bons resultados. Porque garante o salário mínimo a inúmeras classes trabalhistas que não possuem um piso salarial estipulado por lei ou comitivas.

Porcentagem ultrapassar salário nacional

A medida prevê o reajuste de mais de 20%. Superior aos 10,3% que foram aumentados no salário nacional. A medida é válida apenas para as classes trabalhistas inclusas na emenda e residentes no estado de São Paulo.

Essa ação foi criada em 2007, permitindo que o piso estadual seja superior à média nacional. Os valores propostos pelo Governo Estadual possuem como base a demanda local e custo de vida do estado. Levando em consideração que é bastante elevado.

Por mais que haja um novo aumento para este público, é válido lembrar que ainda está um pouco longe do valor ideal. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) o valor mínimo ideal seria de R$ 6.298,91.

Levando em conta o custo de vida básico dos brasileiros. A fim de ter moradia, alimentação, vestuário, etc. Por mais que ainda esteja bem longe da realidade brasileira já é um bom começo. Aos demais, o Governo Federal possui programas de auxílio de renda, como é o caso do Bolsa Família. Que neste mês de junho estará pagando valores recordes!