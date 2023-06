O que NINGUÉM te disse sobre COLOCAR o CPF na NOTA: Fique esperto!

Já se tornou automático no Brasil passar as compras pelo caixa do supermercado ou de outros estabelecimentos e escutar a mesma pergunta inicial: “CPF na nota?”.

Nessa hora, alguns muitos brasileiros decidem dizer sim e adicionar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) na hora da compra, enquanto outros rejeitam sem pensar duas vezes, apenas para poupar tempo.

Em ambos os casos uma coisa é certa: na maior parte das vezes, quase ninguém sabe qual é a grande vantagem de adicionar o CPF na nota fiscal de compra.

Essa é a verdade que ninguém lhe contou sobre o CPF na nota fiscal – imagem: edição/notíciadamanha.com.br.

Para que serve adicionar o CPF na nota durante a compra?

Como uma maneira de incentivar a correta tributação dos estabelecimentos, governos de vários estados criaram programas de benefício para os clientes que optarem por declarar o CPF durante a compra.

Dessa maneira, parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retorna para o contribuinte. Isso pode acontecer através do valor da compra, do tipo de produto ou serviço adquirido, ou por meio de sorteios com frequência determinada.

Existem locais que permitem abatimento de IPVA e de IPTU por meio dos créditos acumulados no programa de incentivos fiscal estabelecido na região.

Por que o governo oferece incentivo para colocar o CPF na nota fiscal?

A resposta para isso, não é exatamente clara, mas no geral, ao declarar o CPF na not, o contribuinte está mostrando para o estado o seu poder de compra e, de alguma forma, isso ajuda a prevenir fraudes na declaração de imposto de renda, especialmente no que tange a sonegação fiscal.

Além disso, o estabelecimento comercial ou prestador de serviço é obrigado a transmitir a nota corretamente, inibindo assim a sonegação por parte do comerciante, vendedor ou trabalhador que presta algum tipo de trabalho terceirizado.

Veja também: Não tem jeito! MEI terá que emitir nota fiscal social

Quais são as verdadeiras vantagens de solicitar o CPF na nota?

Confira abaixo quais sãos as verdadeiras vantagens de colocar o número do seu CPF na nota durante a compra:

1 – “Cashback”: embora não tenha esse nome, o contribuindo pode reaver parte do valor gasto na compra através do programa de incentivo estadual.

2 – Abatimento de impostos: como mencionado anteriormente, existem programas que possibilitam o abatimento ou quitação do IPVA do veículo através dos créditos acumulados na conta da nota fiscal. Isso vale também para o IPTU no caso de municípios que oferecem o programa.

3 – Melhora sua pontuação de crédito: um benefício que poucas pessoas comentam, mas que também existe é o de comprovação de renda ou de bom pagamento. Conforme você informa o CPF na nota fiscal, a informação fica armazenada em bancos de dados tributários que são utilizados para consulta de órgãos especializados na proteção ao crédito.

4 – Concorrer a prêmios: por fim, você pode acumular pontos e trocá-los automaticamente por bilhetes. Assim, é possível receber prêmios por meio da nota fiscal. Em são Paulo, as premiações chegam até a R$ 1 milhão. Ou seja, funciona como uma espécie de loteria.

Esses benefícios fazem parte da verdade que ninguém lhe contou a respeito dos programas de incentivo para colocar o CPF na nota.

Veja também: ATENÇÃO! Se você usar CPF para pagar menos na farmácia é melhor ter cautela