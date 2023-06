COMUNICADO URGENTE: Caixa Tem paga para todos os que cumprirem estes pré-requisitos

Acaba de chegar um comunicado urgente acerca do Caixa Tem e o pagamento de um benefício que é feito por intermédio do aplicativo, como o mês passado já passou, todos os beneficiários receberam o devido valor, contudo, ainda haverão mais pagamentos neste mês de junho para todos que seguirem as regras do programa social. Basicamente, para terem direito ao valor pelo Caixa Tem, basta estarem inscritos no Bolsa Família e com o cadastro atualizado no CadÚnico, confira todos os detalhes e quais adicionais serão pagos.

Caixa Tem acaba de emitir comunicado sobre benefício | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como receber o benefício do Caixa Tem?

O benefício não é de fato do aplicativo Caixa Tem, mas é pago por intermédio dele. O aplicativo em questão ficou bastante conhecido durante o pagamento do auxílio emergencial, no período pandêmico que o mundo todo passou. Como os brasileiros precisavam receber o auxílio, mas a maioria não possuía uma conta poupança, essa foi a maneira usada para democratizar o acesso dos valores por todos.

Para ter direito, a família precisa ter cadastro ativo e atualizado no Cadastro Único, ele é feito nos CRAS local e caso a unidade fique longe, o titular pode realizar uma espécie de pré-cadastro pelo aplicativo e após ir presencialmente ao local somente confirmar as informações prestadas anteriormente.

Além disso, a renda per capita deve ser de no máximo R$ 218, pois o benefício é destinado para pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade social, ou seja, dentro do cenário de pobreza ou extrema pobreza. Cumprindo essas regras, assim que há novas vagas, a família é remanejada para a folha de pagamentos.

Quais os adicionais que serão pagos via Caixa Tem?

Outro ponto importante que irá ocorrer agora, é o pagamento de alguns adicionais, que irão ajudar as famílias ainda mais, sobretudo, aquelas que em seu núcleo familiar, há crianças e adolescentes. Para isso, o pagamento de 2 adicionais serão pagos, a saber, o benefício primeira infância e o benefício variável familiar. Lembrando que cada um deles possui regras diferentes.

O primeiro, para ser pago, requer que no núcleo familiar haja pelo menos 1 criança e no máximo 2 com idade inferior a seis anos, lembrando que mesmo se houver mais crianças, apenas 2 delas terão direito ao valor, que é de R$ 150 para cada, o que totaliza R$ 300 extras para a família.

Já o outro benefício, é destinado para as pessoas com idade entre 7 e 18 anos, além das gestantes que estiverem realizando o pré-natal, o valor em questão que será pago será de R$ 50. Vale lembrar que para isso, é preciso que todas as regras sejam cumpridas pelos familiares, como frequência escolar mínima, acompanhamento nutricional para crianças com idade de até 6 anos e acompanhamento pré-natal. As famílias terão até este mês de junho para se regularizarem quanto às regras, após esse período, quem não cumprir elas pode ser retirado do programa sem aviso prévio e acabar perdendo o benefício. Portanto, preste bastante atenção e procure sempre cumprir as exigências para que não ocorra o bloqueio do benefício.

