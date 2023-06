TUTORIAL: como mudar a cor do seu WhatsApp para a que você mais gosta

O WhatsApp é um dos aplicativos mais revolucionários dos últimos tempos. Com ele é possível se comunicar com outra pessoa do outro extremo do mundo, criar grupos de trabalho e até fazer chamadas de vídeo.

O usuário tem uma ferramenta de trabalho na palma da mão, se deseja se comunicar com sua equipe. Existem mais de dois milhões de pessoas que o usam e, recentemente, foi implementada uma funcionalidade de edição de texto, assim, é possível modificar um texto até 15 minutos após o envio.

Isso ajuda muito aqueles que ficam receosos quando mandam alguma mensagem, e querem mudar algo. Antes, o tempo era menor e o usuário deveria pensar mais rápido para mudar algo que enviou.

Além das diversas aplicações, o usuário consegue mudar a cor do ícone do aplicativo. Ele pode ser mudado para amarelo, azul-claro, azul, preto, vermelho, dentre outras cores, a preferência fica a critério da pessoa.

Mais informações sobre como mudar a cor e como deixar o WhatsApp mais seguro seguem no artigo a seguir.

WhatsApp de outra cor? É perfeitamente possível! | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como mudar a cor do ícone do WhatsApp no Android e iOS

Caso o usuário queira mudar o famoso verde do ícone do aplicativo, deve seguir alguns passos. Para quem tem Android, deve instalar a aplicação Nova Launcher, basta ir na sua loja e baixar o aplicativo, o processo é simples e rápido.

Para quem tem iPhone (ou seja, um aparelho celular do sistema iOS), não é necessário instalar nenhum aplicativo, basta seguir os seguintes passos para alterar o ícone do WhatsApp:

O usuário deve ir até a Atalhos e clicar no ícone “+”; Assim, basta selecionar o ícone WhatsApp e depois em “Concluído”; Dessa forma, foi criada uma caixa do WhatsApp; A pessoa deve clicar na caixa e ir para “Partilhar”; Depois clicar em “Adicionar à página inicial”; O nome e o ícone pode ser editado; Após, o usuário pode ir até o browser e descarregar o ícone do aplicativo em qualquer cor, com boa qualidade, pgn e transparente; Basta clicar no logotipo e escolher o ícone que desejar que apareça no WhatsApp a partir da sua galeria; Depois de todas as etapas, o ícone do aplicativo deve aparecer na cor escolhida no ecrã.

Como ter mais segurança no seu WhatsApp

Muito mais importante que deixar o WhatsApp de outra cor, é deixá-lo com mais segurança. O ideal, neste sentido, é que o usuário tenha a confirmação em duas etapas, seguindo o seguinte processo:

O usuário deve ir até as Configurações;

Clicar em Conta / Confirmação em duas etapas / Ativar;

Inserir um PIN de seis dígitos e depois confirmar;

Um e-mail que a pessoa tenha acesso deve ser inserido ou deve-se tocar em Pular, caso ela não queira. É importante adicionar um e-mail para que a confirmação em duas etapas seja redefinida e ela se mantenha segura;

Basta tocar em Avançar;

Confirmar o e-mail cadastrado e tocar em Salvar ou OK.

