Passagem MAIS BARATA: 5 técnicas para conseguir os menores preços

O sonho de muitas pessoas é viajar e conhecer outros locais, seja do seu país ou do restante do mundo. Mas em algumas situações, o sonho pode acabar virando um verdadeiro pesadelo. De acordo com um estudo realizado, a maior parte dos golpes envolvendo passagens aéreas na américa latina, ocorrem no Brasil, geralmente, os criminosos criam sites falsos na internet e vendem os bilhetes a preços bem inferiores aos praticados no mercado. Portanto, confira as melhores maneiras de evitar cair nos golpes e após isso, confira cinco dicas para comprar as passagens aéreas baratas mas sem cair em golpes.

A maioria dos golpistas agem pela internet

Na maioria dos golpes, os bilhetes vendidos são falsos e são para datas próximas do dia em que a compra foi efetuada, isso faz com que a pessoa tenha diversos transtornos, como por exemplo, sair da sua cidade para ir até o aeroporto e chegando lá perceber que o bilhete não é verdadeiro. Além disso, existem os casos em que as pessoas pedem férias da empresa para conseguir aproveitar o momento em família, quando de repente, chega a desilusão.

Segundo um especialista no setor: “O valor, sem dúvida, é um atrativo, mas não pode ser o único fator de decisão para a compra. É preciso ficar bem atento para evitar contratempos”. Portanto, é preciso que todos os interessados em comprar passagens aéreas, olhem outros fatores, não somente os anúncios em si.

E quando esses golpes ocorrem, na maioria das vezes, os autores não sofrem punições, pois o esquema usado por eles é bastante complexo e usa nomes e contas de laranjas, para receberem todos os depósitos e dessa maneira, não serem pegos pela polícia. Mas a melhor maneira de não cair neles, é se prevenindo.

Como comprar as passagens aéreas sem cair nesses golpes?

O primeiro passo que o usuário deve ficar atento, diz respeito a quem oferece o serviço e quem está recebendo por ele. Então, na hora de efetuar o pagamento, veja se a pessoa que vai receber os valores, possui o mesmo nome da pessoa que está vendendo as passagens. Caso não possua, você já deve ficar em alerta. O segundo passo, é olhar atentamente todos os termos e condições da compra, leia tudo, para ter certeza se o que está sendo oferecido é o que você precisa.

Já o terceiro passo é um pouco mais complexo, todavia, necessário, entenda qual a verdadeira proposta da empresa, ou seja, seu modelo de negócio para conseguir vender os bilhetes com um valor menor. E a quarta dica, é olhar em sites especializados em ‘reclamações’ sobre empresas, como está a reputação da empresa em questão.

Por fim, a última dica é que você deve verificar se a empresa realmente está vendendo passagens aéreas para você ou apenas um serviço ‘futuro’, pois se for apenas um serviço futuro, ela pode não cumprir a emissão no prazo que você deseja, mas sim, que a empresa tenha disponibilidade. Se for assim, não vale a pena, até mesmo, porque na maioria das empresas, quanto maior for o prazo entre a compra da passagem e a viagem, o desconto é maior.

