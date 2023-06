Junho CHEGOU com 2 FERIADOS e 1 ponto facultativo

Feriados de junho – Junho é um mês de celebração em Alagoas, conhecido por suas tradicionais festas de São João. Mas este ano, a população de Alagoas pode esperar algo a mais. Eles terão três oportunidades de folga, oferecendo um respiro para os trabalhadores. A flexibilidade vem na forma de dois feriados estaduais e um ponto facultativo, no qual o empregador tem o poder de decidir se será uma folga ou não.

Junho é um mês repleto de feriados para os alagoanos, com oportunidades de folga para aproveitar as festas de São João. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Junho está repleto de feriados em Alagoas

A primeira dessas pausas ocorrerá no dia 8 de junho, uma quinta-feira, marcada pela celebração do Corpus Christi. Esta data é observada como um ponto facultativo, o que significa que os empregadores têm o direito de determinar se os funcionários terão o dia de folga ou não. Contudo, para os residentes de Maceió, capital do estado, esse dia é considerado um feriado municipal, garantindo a eles uma pausa bem-vinda.

As festividades de junho não terminam por aí. O próximo dia de folga previsto para os alagoanos é 24 de junho, um sábado, comemorando a festa de São João. Este é um feriado estadual, por isso é uma folga garantida para todos os habitantes do estado.

A terceira e última pausa de junho é em 29 de junho, uma quinta-feira, quando os alagoanos comemoram o Dia de São Pedro, outro feriado estadual. Em Maceió, há ainda outra data de descanso – o Dia de Marechal Floriano Peixoto, que também cai em uma quinta-feira este ano, e é celebrado como feriado na cidade.

Ainda que os feriados municipais não tenham sido incluídos nesta lista, já é possível para os residentes de Alagoas começarem a planejar as suas “escapadas”. Isso porque o restante do ano também está repleto de feriados nacionais e estaduais, que proporcionam várias oportunidades para uma pausa.

Próximos meses

Setembro, por exemplo, traz dois feriados – a Independência do Brasil, um feriado nacional no dia 7, e a Emancipação Política de Alagoas, um feriado estadual no dia 16. Outubro segue a mesma tendência, com o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida no dia 12, e o Dia do Servidor Público, observado como ponto facultativo, no dia 28.

Novembro, por outro lado, vem com quatro pausas – o Dia de Finados em 2 de novembro e a Proclamação da República em 15 de novembro, ambos feriados nacionais, bem como o Dia de Zumbi dos Palmares em 20 de novembro e o Dia Estadual do Evangélico em 30 de novembro, ambos feriados estaduais.

Finalmente, em dezembro, os habitantes de Alagoas podem esperar quatro pausas. O dia 8 é um ponto facultativo para a celebração de Nossa Senhora da Conceição, seguido pelas festas de fim de ano – a véspera de Natal e o Natal, em 24 e 25 de dezembro, respectivamente, e a véspera do Ano Novo em 31 de dezembro. Todos esses, exceto o dia 8, são feriados nacionais.

Assim, em meio às festividades e pausas, os habitantes de Alagoas têm muitos motivos para se alegrar ao longo do ano. Estas oportunidades de folga, sejam feriados ou pontos facultativos, proporcionam um alívio bem-vindo à rotina diária e permitem um tempo valioso para descanso e rejuvenescimento.

