GRANDE NOTÍCIA para quem recebe ou quer receber Bolsa Família

Boa notícia! O mês de junho mal começou e já veio recheado de boas notícias. Nesta última terça-feira, 30, foi aprovado na Câmara dos Deputados a Medida Provisória (MP) que autoriza a recriação do Bolsa Família. Significa então o fim total do Auxílio Brasil. Com essa aprovação fica consolidado o pagamento fixo de R$ 600 para todas as famílias inscritas no programa que possua renda per capita igual ou menor que R$ 218.

Confira quais são as pessoas que podem ter o benefício do Bolsa Família excluído | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família anuncia grande novidade

Portanto, houve um aumento de R$ 8 na renda mínima exigida pelo programa. O adicional de R$ 150 para as crianças entre zero e seis anos também foi aprovado e com isso é possível obter até R$ 300 de adicional todos os meses. Somado ao benefício fixo totaliza R$ 900 para algumas famílias.

Neste mês de junho começará a ser pago o adicional de R$ 50 para as famílias que possuem gestantes ou membros com idade entre sete e dezoito anos. Caso uma família se enquadre em todos os âmbitos, poderá receber até R$ 950.

Em razão de vários outros benefícios, não é de se negar que o programa está um pouco mais rígido. Agora é obrigatório que as crianças mantenham uma frequência escolar de 75%, esteja com o cartão de vacinação atualizado e que as gestantes estejam com o pré-natal atualizado.

Ademais, um outro benefício será liberado neste mês de junho e irá agregar valor na renda mensal de muitas famílias! Lembrando que ainda estão acontecendo os cortes no programa, o intuito é retirar os cadastros fraudulentos.

Benefício é liberado neste mês de junho

Para este mês de junho o programa Vale-Gás será liberado aos beneficiários. Com ele os brasileiros inscritos têm direito ao valor equivalente do gás de cozinha. O repasse é feito a cada dois meses. Portanto, será pago neste mês de junho.

Ainda na reunião que aconteceu nesta última terça-feira, ficou validado que até o fim do ano o Vale-Gás será de 100% do valor do botijão de 13kg. Ainda não se sabe como será em 2024.

Entrementes, por enquanto há a segurança do complemento real do valor. Oficialmente o auxílio-gás é de 50% do valor do gás, e então, possui o complemento de mais 50% a fim de totalizar o valor completo do produto. Pelo que tudo indica o Vale-Gás terá seu valor reduzido nos próximos meses. Visto que a Petrobras anunciou a redução no valor de alguns produtos, dentre eles o gás de cozinha.

As famílias que recebem o Bolsa Família com todos os seus adicionais somados aos R$ 100 do Vale-Gás, poderão obter neste mês de junho uma renda de R$ 1.050. Valor recorde pago pelo Governo Federal. Lembrando que os pagamentos acontecem nos últimos 10 dias úteis do mês, não contando sábados e domingos.