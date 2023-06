Cartão de crédito pode remover beneficiário do Bolsa Família? Entenda a polêmica

Por mais que o programa Bolsa Família é um dos programais socais mais conhecidos e utilizado no Brasil, assim como outros programas ele possui uma lista de regras e requisitos e que nem todos conhecem. Atualmente, o programa atende cerca de 21 milhões de famílias para auxiliar quem está em situação de vulnerabilidade social, no entanto essas famílias precisam ser instruídas de forma clara e bem objetiva para não sair das regras e não perder o benefício.

Tem diversas dúvidas que acompanham os beneficiários do programa, desde quando ainda era o Auxílio Brasil, na época da gestão do ex-presidente, Jair Bolsonaro. A dúvida é a respeito do uso do cartão de crédito pelos beneficiários do programa e também pela realização de pix.

As famílias do programa conhecem a regra que é o valor de R$ 218 por mês por cada membro da residência e, devido a isso, eles têm dúvida como pode ser utilizado esses recursos sem ter o bloqueio das parcelas do programa em sua conta.

O uso do cartão de crédito pode bloquear o Bolsa Família?

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) é o responsável por administrar esse programa de transferência de renda, e o ministério não tem hábito de ficar analisando quais beneficiários usam esse tipo de serviço, ou seja, usar o cartão de crédito não é o motivo de bloquear o pagamento do Bolsa Família.

Mas é necessário ficar atento pois as quantias que são recebidas via PIX e se for acima do comum isso pode chamar atenção do ministério e assim vai ser verificado qual a origem desse valor já que é uma movimentação de valor alto e pode parecer que não precisa da ajuda do governo.

Recebimento via Pix

Se o beneficiário começar a receber pix for correspondente ao pagamento de um salário, pode ser que o programa seja cancelado para a pessoa, pois pode elevar a renda da família acima do que a regra permite, e assim o Ministério do Desenvolvimento Social vai ficar sabendo.

Ou seja, se o beneficiário do Bolsa Família estiver empregado o ministério vai ser informado e vai compartilhar a informação para o ministério do Bolsa Família, e assim vai acontecer o bloqueio, e será necessário a pessoa fazer as atualizações dos dados com a nova renda.

Se isso realmente acontecer, o bloqueio será devido a um descumprimento da regra do maior programa social e não pelo uso do Pix, é extremamente importante entender esse ponto. Já em relação ao cartão de crédito, também devemos informar que não existe risco, pois o limite será disponibilizado pela empresa do cartão e isso não vai contar como uma renda, já que é uma linha de crédito e pode usar quando precisar.

